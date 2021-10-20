Akşam Zıt Anlamlısı Nedir? Akşam Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede pek çok kelimenin anlam dağarcığı çok geniş olmasına rağmen akşam kelimesinin oldukça azdır. Bunun nedenlerinden biri de bu sözcüğün sadece isim görevinde kullanılıp mecaz anlamının bulunmamasıdır. Bu özellikler sayesinde akşam sözcüğünün anlam kapasitesi kısır kalmıştır.

AKŞAM KELİMESİNİN ANLAMI

Akşam kelimesinin anlamını öğrenmek için öncelikle bu kelimenin anlam ilişkilerini iyi öğrenmek gerekir. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Akşam sözcüğünün eş anlamlısı 'suare' sözcüğüdür. Bunlara ek olarak akşam sözcüğünün eş anlamlısı bazı kaynaklarda gece olarak gösterilse de ikisi farklı zamanları göstermektedir. Bu bilgilere bakarak akşam kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Gündüzün sona erdiği, gecenin başladığı saatler.

Gece.

AKŞAM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarıda gösterildiği gibi akşam sözcüğünün oldukça az anlamı bulunmaktadır. Bu durumdan akşam kelimesinin anlam ilişkileri de olumsuz etkilenmiştir. Örneğin akşam kelimesinin eş anlamlısı 'suare' sözcüğüdür. Bunun yanında akşam kelimesinin kökeni Arapçadır. Buna rağmen bu sözcüğün anlam ilişkisi zayıftır. Bu bilgilere bakarak akşam kelimesinin zıt anlamlısı 'sabah, gündüz' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi özümsemek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Akşam saatlerinde gezmekten hiç hoşlanmadığımı hemen herkes bilir.

Yarın sabah erken saatlerde güzel bir kahvaltı yapmam gerekiyor.

Bugün gündüz saatlerinde bir terör eylemi gerçekleşince her yeri kapattılar.

AKŞAM KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Akşam kelimesinin anlam ilişkisi zayıf olduğu için etkileşimde olduğu kelime de bir hayli azdır. Akşam kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: