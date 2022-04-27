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Haberler Eğitim Haberleri Akşamüstü Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Akşamüstü Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 27.4.2022 10:00 Son Güncelleme: 27.4.2022 10:01

Akşamüstü Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Akşamüstü Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Akşamüstü Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Akşamüstü Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Düzgün bir Türkçe kullanmanın sırlarından birisi de kelimeleri yazım kurallarına uygun ve düzgün kullanmaktır. Kelimeleri telaffuz etmek ne kadar gerekli ise, yine o kelimeleri doğru biçimde yazıya dökmek o kadar önemlidir. Dilimizde kullanılan bazı birleşik kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi karmaşası olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde mevcuttur. Akşamüstü kelimesi de birleşik mi ayrı mı yazıldığı konusunda sıklıkla ikileme düşülen bir sözcüktür. Akşamüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre akşamüstü birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Akşamüstü kelimesi, güneşin batma saatlerine yakın günışığının en aza indiği zamanlara verilen bir isimdir. İki kelimeden meydana geldiği için bitişik mi ayrı mı yazıldığı sıklıkla araştırılan akşamüstü kelimesi günlük hayatta, kitaplarda ve mecmualarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Peki, akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü kelimesi birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte akşamüstü kelimesinin yazılışı hakkında detaylar...

Akşamüstü Nasıl Yazılır?

Akşam ve üstü kelimelerin meydana gelen birleşik bir kelime olan akşamüstünün doğru yazılışı bitişik şekilde kabul edilir.

Türkçe imla kurallarına göre kelimenin sonuna somut olarak yer yön belirtmeyen üst, alt, üzeri gibi kelimeler geldiği zaman mutlaka iki kelime birleşik yazılır. Akşam üstü şeklinde yazılışı yanlış, akşamüstü şeklinde yazılışı doğrudur.

TDK'ya Göre Akşamüstü Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine göre akşamüstü kelimesinin doğru yazılış şekli birleşik olarak geçerlidir.

  • Akşamüstü ( TDK'ya göre doğru)
  • Akşam üstü ( TDK'ya göre yanlış)

Akşamüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru yazılışını öğrenirken pekiştirmek için cümle içinde örneklendirmek güzel bir yöntemdir. Akşamüstü kelimesini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Kuğulu Park'ın yakınlarında akşamüstü gibi buluşalım olur mu? (Doğru kullanım)
  • Senin akşam üstü saatlerinde geleceğini bilmiyordum. (Yanlış kullanım)

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Akşamüstü Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Akşamüstü Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?
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