Aksan Ne Demek? Aksanlı Konuşmak Ne Demektir, Şive İle Farkı Ne?

TDK sözlüğünde kısa bir araştırma yaptığınızda aksan ne demek sorusuna cevap bulabilirsiniz. Aksan kelimesi hangi dildedir sorusu da merak edilen bir husustur. Günlük konuşma dilinde şive ile aksan sözcüğünün birbirinin yerine kullanıldığını da görebilirsiniz. Şive aksan farkı nedir? Aksanlı konuşmak fiilinin de dilimizde yaygın kullanıldığı dikkat çeker. Aksanlı konuşmak ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Aksan Ne Demek?

Aksan, günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime Fransızca dilinden Türkçeye geçmiştir. Kelimenin anlamı ile ilgili TDK sözlüğünde de aradığınız bilgi mevcuttur. Aksan, belli bir çevreye yönelik söyleyiş biçimidir. Bunun yanında aksan kelimesinin "vurgu" anlamına geldiği de görülür. Aksanlı konuşmak fiili de belli bir çevrenin özellikleri ve kültür yapısı ile vurgulu konuşmayı ifade eder.

Şive Aksan Farkı Nedir?

Şive ile aksan kelimeleri birbirine karıştırılan kavramlardır. Hemen hemen aynı olan bu kavramlar arasında küçük bir fark vardır. Şive, belli bir zaman dilimi içinde bazı çevrelerde kullanılan dili ifade eder. Aksan ise bilinmeyen bir zaman içerisinde konuşulan vurgulu ifadeyi anlatmak için kullanılır.