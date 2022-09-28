Aksaray Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Aksaray Ankara Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'de çoğu şehirde havalimanı bulunmamaktadır. Genelde turistik ve büyük şehirlerde havalimanı bulunmaktadır. Bu bağlamda Aksaray ilinde havalimanı bulunmamaktadır. Fakat çevre illerden aktarma yapılarak havayolu ile ulaşım sağlanabilir.

Aksaray Ankara Arası Kaç Kilometre?

Bu iki şehir otobüs yolculukları için merkezi bir konumdadır. Bu açıdan baktığımızda Aksaray ve Ankara arasında ulaşım iki farklı yolla gerçekleşebilir. Bunlardan ilki karayolu ile ulaşımdır ve iki türlü yapılabilir.

Otobüsle veya özel araçla kara yolu ulaşımı sağlanırken Aksaray Ankara arası yaklaşık olarak 230 kilometredir. Bunun yanında Ankara ile Nevşehir arasında havayoluyla ulaşım yapılıp Nevşehir'den de Aksaray'a karayoluyla ulaşım sağlanabilir. Nevşehir Aksaray arası mesafe ise 75 kilometredir. Ankara Nevşehir arası uçuş mesafesi ise 202 kilometredir.

Aksaray Ankara Arası Kaç Saat?

Aksaray Ankara arası mesafenin ne kadar olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise yaklaşık olarak kaç saatte bu mesafenin tamamlandığını göstereceğiz. İlk olarak karayoluyla ulaşımı incelediğimizde, özel araçla ortalama 2 saat 46 dakika sürmektedir.

İkinci olarak havayolu ulaşımına bakabiliriz. Bu durumda da Ankara Nevşehir arası havayolu kullanılabilir. Burada ise uçuş süresi 46 dakika olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak Aksaray Nevşehir karayolu da kullanılacaktır. Bu yol ise 58 dakika sürmektedir.

Aksaray Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat?

Türkiye'de otobüsle ulaşım genel olarak bu iki şehirden geçmektedir. Bu nedenle Aksaray ile Ankara arası otobüsle ulaşım önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Aksaray Ankara arası otobüsle yolculuk yaklaşık olarak 3 saat ile 3 saat 15 dakika arasında değişmektedir.