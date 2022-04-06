Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:32

Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin tarihi antik şehirlerinden biri Aksaray'dır. Cumhuriyetin ilk yıllarıyla kurulan Aksaray Niğde ilinin bir ilçesiydi. 1989’da 3578 sayılı kanunla Aksaray il oldu. Bu ilin yeniden kurulmasıyla bu ilin merkez ilçesi konumuna geldi. Aksaray ilçeleri ile de meşhurdur. Aksaray ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Aksaray hem doğal miraslarıyla hem de yemekleriyle meşhurdur. Yufka, sıkma, sepe, erişte, kuskus pilavı, çörek, dolma mantı, çiğleme gibi birçok yemek kültürünü Türkiye ile buluşturmuştur. İlçelerinde de farklı tarzda yerel yemekler mevcuttur. Aksaray ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…

AKSARAY NÜFUS

Aksaray nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 429.069 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 214.841'i erkek ve 214.228'i kadından oluşmaktadır. Yani %50,07 erkek, %49,93 kadın diyebiliriz. Yüzölçümü 7.997 km2 olan Aksaray ilinde kilometrekareye 54 insan düşmektedir.

Yıl

Aksaray Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

429.069

214.841

214.228

2020

423.011

211.232

211.779

2019

416.367

207.390

208.977

2018

412.172

204.792

207.380

2017

402.404

200.233

202.171

2016

396.673

197.362

199.311

2015

386.514

192.688

193.826

2014

384.252

191.091

193.161

2013

382.806

190.540

192.266

2012

379.915

188.945

190.970

2011

378.823

187.892

190.931

2010

377.505

186.956

190.549

2009

376.907

187.633

189.274

2008

370.598

183.953

186.645

2007

366.109

180.007

186.102

AKSARAY'IN İLÇELERİ

Aksaray ilçeleri şu şekildedir:

  1. Ağaçören
  2. Eskil
  3. Gülağaç
  4. Güzelyurt
  5. Ortaköy
  6. Sarıyahşi
  7. Sultanhanı

AKSARAY MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Ortaköy, Eskil ve Gülağaç'tır. Sarıyahşi nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Aksaray'da toplamda 487 köy bulunmaktadır.

  • ORTAKÖY

Aksaray'ın en kalabalık ilçesi olan Ortaköy'e bağlı, 30 köy muhtarlığı mevcut, ilçe merkezinde 12 mahalle vardır.

  • ESKİL

Eski adıyla Eski il olarak bilinen eskil ilçesi, Tuz Gölünün yakınında bulunan mevkiidir. Böğet Köyü, Ortakuyu, Köşk, Hüyüklü, Mutlu, Çulfa, Sağsak ve Tosun Yaylalarında höyükler mevcuttur. Selçuklu Hanedanı zamanından kalma Ulu Camii bu ilçededir. Eskil İlçesine bağlı 8 adet Köy bulunmaktadır.

  • GÜLAĞAÇ

Bu ilçe Aksaray ilinin merkezine 33 km uzağındadır. 1957 yılında Ağaçlı ismiyle kurulmuş sonra 9 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı yasa ile ismi Gülağaç olarak değiştirilmiştir.

Meşhur turistik yerlerden olan Ihlara vadisine 12 km, Derinkuyu yeraltı şehrine 50 km uzaklıktadır. 3 belde belediyesi ve 10 köyü, 6 mahallesi bulunmaktadır. Türkiye'de sadece Gülağaç'ta görülen dini bayramlar kutlamaları var olduğu söylenmektedir.

AKSARAY İLÇE HARİTASI

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA