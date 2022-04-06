Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Aksaray hem doğal miraslarıyla hem de yemekleriyle meşhurdur. Yufka, sıkma, sepe, erişte, kuskus pilavı, çörek, dolma mantı, çiğleme gibi birçok yemek kültürünü Türkiye ile buluşturmuştur. İlçelerinde de farklı tarzda yerel yemekler mevcuttur. Aksaray ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…
Aksaray nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 429.069 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 214.841'i erkek ve 214.228'i kadından oluşmaktadır. Yani %50,07 erkek, %49,93 kadın diyebiliriz. Yüzölçümü 7.997 km2 olan Aksaray ilinde kilometrekareye 54 insan düşmektedir.
|
Yıl
|
Aksaray Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
429.069
|
214.841
|
214.228
|
2020
|
423.011
|
211.232
|
211.779
|
2019
|
416.367
|
207.390
|
208.977
|
2018
|
412.172
|
204.792
|
207.380
|
2017
|
402.404
|
200.233
|
202.171
|
2016
|
396.673
|
197.362
|
199.311
|
2015
|
386.514
|
192.688
|
193.826
|
2014
|
384.252
|
191.091
|
193.161
|
2013
|
382.806
|
190.540
|
192.266
|
2012
|
379.915
|
188.945
|
190.970
|
2011
|
378.823
|
187.892
|
190.931
|
2010
|
377.505
|
186.956
|
190.549
|
2009
|
376.907
|
187.633
|
189.274
|
2008
|
370.598
|
183.953
|
186.645
|
2007
|
366.109
|
180.007
|
186.102
Aksaray ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Ortaköy, Eskil ve Gülağaç'tır. Sarıyahşi nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Aksaray'da toplamda 487 köy bulunmaktadır.
Aksaray'ın en kalabalık ilçesi olan Ortaköy'e bağlı, 30 köy muhtarlığı mevcut, ilçe merkezinde 12 mahalle vardır.
Eski adıyla Eski il olarak bilinen eskil ilçesi, Tuz Gölünün yakınında bulunan mevkiidir. Böğet Köyü, Ortakuyu, Köşk, Hüyüklü, Mutlu, Çulfa, Sağsak ve Tosun Yaylalarında höyükler mevcuttur. Selçuklu Hanedanı zamanından kalma Ulu Camii bu ilçededir. Eskil İlçesine bağlı 8 adet Köy bulunmaktadır.
Bu ilçe Aksaray ilinin merkezine 33 km uzağındadır. 1957 yılında Ağaçlı ismiyle kurulmuş sonra 9 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı yasa ile ismi Gülağaç olarak değiştirilmiştir.
Meşhur turistik yerlerden olan Ihlara vadisine 12 km, Derinkuyu yeraltı şehrine 50 km uzaklıktadır. 3 belde belediyesi ve 10 köyü, 6 mahallesi bulunmaktadır. Türkiye'de sadece Gülağaç'ta görülen dini bayramlar kutlamaları var olduğu söylenmektedir.