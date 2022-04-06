Aksaray İlçeleri: Aksaray İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Aksaray hem doğal miraslarıyla hem de yemekleriyle meşhurdur. Yufka, sıkma, sepe, erişte, kuskus pilavı, çörek, dolma mantı, çiğleme gibi birçok yemek kültürünü Türkiye ile buluşturmuştur. İlçelerinde de farklı tarzda yerel yemekler mevcuttur. Aksaray ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…

AKSARAY NÜFUS

Aksaray nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 429.069 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 214.841'i erkek ve 214.228'i kadından oluşmaktadır. Yani %50,07 erkek, %49,93 kadın diyebiliriz. Yüzölçümü 7.997 km2 olan Aksaray ilinde kilometrekareye 54 insan düşmektedir.

Yıl Aksaray Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 429.069 214.841 214.228 2020 423.011 211.232 211.779 2019 416.367 207.390 208.977 2018 412.172 204.792 207.380 2017 402.404 200.233 202.171 2016 396.673 197.362 199.311 2015 386.514 192.688 193.826 2014 384.252 191.091 193.161 2013 382.806 190.540 192.266 2012 379.915 188.945 190.970 2011 378.823 187.892 190.931 2010 377.505 186.956 190.549 2009 376.907 187.633 189.274 2008 370.598 183.953 186.645 2007 366.109 180.007 186.102

AKSARAY'IN İLÇELERİ

Aksaray ilçeleri şu şekildedir:

Ağaçören Eskil Gülağaç Güzelyurt Ortaköy Sarıyahşi Sultanhanı

AKSARAY MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Ortaköy, Eskil ve Gülağaç'tır. Sarıyahşi nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Aksaray'da toplamda 487 köy bulunmaktadır.

ORTAKÖY

Aksaray'ın en kalabalık ilçesi olan Ortaköy'e bağlı, 30 köy muhtarlığı mevcut, ilçe merkezinde 12 mahalle vardır.

ESKİL

Eski adıyla Eski il olarak bilinen eskil ilçesi, Tuz Gölünün yakınında bulunan mevkiidir. Böğet Köyü, Ortakuyu, Köşk, Hüyüklü, Mutlu, Çulfa, Sağsak ve Tosun Yaylalarında höyükler mevcuttur. Selçuklu Hanedanı zamanından kalma Ulu Camii bu ilçededir. Eskil İlçesine bağlı 8 adet Köy bulunmaktadır.

GÜLAĞAÇ

Bu ilçe Aksaray ilinin merkezine 33 km uzağındadır. 1957 yılında Ağaçlı ismiyle kurulmuş sonra 9 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı yasa ile ismi Gülağaç olarak değiştirilmiştir.

Meşhur turistik yerlerden olan Ihlara vadisine 12 km, Derinkuyu yeraltı şehrine 50 km uzaklıktadır. 3 belde belediyesi ve 10 köyü, 6 mahallesi bulunmaktadır. Türkiye'de sadece Gülağaç'ta görülen dini bayramlar kutlamaları var olduğu söylenmektedir.

AKSARAY İLÇE HARİTASI