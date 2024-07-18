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Giriş Tarihi: 18.7.2024 14:47 Son Güncelleme: 18.7.2024 14:47

Aksaray Manastır Vadisi Nerede, Hangi İlçede? Aksaray Manastır Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Aksaray Manastır Vadisi, içerisinde 28 adet kilise, 2 adet yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mekanı bulundurmaktadır. Vadi içerisinde ise ayrıca ziyaretlere kapalı olarak bulunan kilise, şapel ve kaya oyma mekanları bulunmaktadır. Kültürel çeşitliliğe sahip olan vadi ayrıca trekking yapmak için elverişli alanlara da sahiptir. Vadiyi ziyaret etmek isteyenler için Aksaray Manastır Vadisi nerede, hangi ilçede, Aksaray Manastır Vadisi yol tarifi ile nasıl gidilir merak edilen sorular arasındadır.

Aksaray Manastır Vadisi Nerede, Hangi İlçede? Aksaray Manastır Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinden başlayarak Sivrihisar Köyü'ne kadar uzanan 4,5 kilometre uzunluğundaki vadi görülmeye değer tarihi eserlere sahiptir. Manastır vadisi üzüm bağlarından yeraltı şehirlerine kadar uzanan bir çeşitliliğe sahiptir. Kilise Camii ile başlayan vadi yamaçlara oyulmuş çok sayıda kiliseye sahiptir. Vadiyi yakından görmek isteyenler için Aksaray Manastır Vadisi nerede, hangi ilçede, Aksaray Manastır Vadisi yol tarifi ile nasıl gidilir sorularına sıkça yanıt aranmaktadır.

Aksaray Manastır Vadisi Nerede, Hangi İlçede?

Manastır Vadisi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin doğusunda yer alır. İl merkezine 50 kilometre mesafede olan vadinin uzunluğu ise yaklaşık olarak 4,5 kilometredir. Vadi bu özelliği ile Ihlara Vadisinden sonra en önemli vadilerden olma özelliğini taşımaktadır.

Aksaray Manastır Vadisi Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Manastır Vadisi Aksaray'a 50 kilometre mesafede bulunan Güzelyurt ilçesi sınırları içinde yer alır. Vadiye Aksaray'dan hareket eden otobüs firmaları ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel aracınız ile E90 karayolu üzerinden vadiye ulaşabilirsiniz.

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Aksaray Manastır Vadisi Nerede, Hangi İlçede? Aksaray Manastır Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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