Aksaray, Türkiye'nin sonradan il olan ilk ilçesidir. Bugün İç Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Aksaray, nüfus yoğunluğu düşük bir şehirdi. Yüz ölçümü 7.659 km2'dir. İlin deniz seviyesinden yüksekliği 980 metre ve il plaka kodu 68'tir.

AKSARAY NEREDE?

Aksaray, Türkiye'nin ilk sonradan il olan ilçesi olması sebebi ile önemli bir ilimizdir. Bu ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Konya Bölümü'nde yer alır. Bu şehre sınır komşusu olan illerimiz şunlardır; batı ve güney sınırında Konya, kuzeybatı sınırında Ankara, kuzey sınırında Kırşehir, doğu sınırında Nevşehir, güneydoğu sınırında ise Niğde.

AKSARAY HANGİ BÖLGEDE?

Bu ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Konya Bölümü'nde yer alır. Bu şehri çevreleyen iller; Kırşehir, Ankara, Konya, Niğde ve Nevşehir'dir.

AKSARAY NÜFUSU

Aksaray, Türkiye'nin pek de kalabalık sayılmayan illerinden birisidir. Bu il 2021 Türkiye illeri nüfus sıralamasına göre 46. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 423.011'dir. Bu nüfusun 211.779'unu kadınlar, 211.232'sini erkekler oluşturmaktadır.

AKSARAY İLÇELERİ

Aksaray iline bağlı merkez ilçe ile birlikte 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: