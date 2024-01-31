Aksaray Plaka Kodu Nedir? Aksaray İl Plakası Kaçtır?

Plaka kodları, trafik polisi ve diğer yetkililer tarafından araçları tanımak ve kontrol etmek için kullanılır. Bu kodlar aynı zamanda araç sahiplerinin vergi ödemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusundaki yükümlülüklerini belirtir. Aksaray, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 56 yıl sonra 1989 yılında yeniden il olmuştur. Aksaray il plaka kodu nedir, kaçtır dediğimizde yeniden il olma sürecinde plaka kodu verilmesi gerektiği için ilk 67 ilden biri olmadığını görürüz.

Aksaray Plaka Kodu Nedir?

Plaka kodu, genellikle bir aracın kayıtlı olduğu bölgeyi veya ülkeyi belirten bir sayı ve harf kombinasyonudur. Bu kod, trafik düzenini düzenlemek ve araçların kayıtlarını tutmak amacıyla kullanılır. Türkiye'de plaka kodları il bazında farklılık gösterir.

Plaka kodu, bir il veya ilçeye kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısmına yapıştırılan, o taşıtı tanımlayan ve hangi il veya ilçeye kayıtlı olduğunu gösteren bir koddur. Plaka kodları, genellikle iki veya üç rakamdan oluşur. Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Aksaray, 15 Haziran 1989 tarihinde 3578 sayılı kanun ile Niğde'den ayrılarak yeniden il olmuştur. Plakalar verilmeye başlandıktan sonra il olma statüsüne katılan ilk il Aksaray'dır.

Aksaray İl Plakası Kaçtır?

Plaka kodları, motorlu kara taşıtlarının tescil işlemi sırasında verilir. Bu işlem, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı tescil şubelerinde yapılır. Plaka kodları, taşıtın plakasına yapıştırılarak tanımlanır. Plaka kodları, trafikte araçların tespit edilmesi ve takibi için önemli bir unsurdur. Ayrıca, araçların hangi il veya ilçeye kayıtlı olduğunu da gösteren bir bilgidir. Plaka kodlarının amacı, trafikte araçların tespit edilmesi ve takibi için kolaylık sağlamaktır. Ayrıca, araçların hangi il veya ilçeye kayıtlı olduğunu da gösteren bir bilgidir.

Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İlin yüzölçümü 7.999 km²'dir. Aksaray'ın nüfusu 2023 yılı verilerine göre 436.643'tür. Aksaray ilinin plaka kodu 68'dir. Bu plaka kodu, Aksaray'a kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtlarında bulunur.