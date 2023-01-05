Akşemseddin Kimdir? Akşemseddin Eserleri, Hayatı, Bilime Katkıları ve Yaşadığı Yüzyıl

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Akşemseddin Kimdir?

Akşemseddin, 1389 yılında doğmuş, 1459 yılında vefat etmiş bir alimdir. Asıl adı Mehmet Şemseddin olan Akşemseddin aynı zamanda uzun yıllar Fatih Sultan Mehmed'in de hocalığını yapmıştır. Kendisi Şemsîyye-î Bayramîyye adındaki tarikatın da kurucusudur.

Akşemseddin aslen 2. Murad döneminde 2. Mehmed'in gocalığına tayin edilmesi ile üne kavuşmuştur. Kendisi 2. Mehmed'e birçok alanda danışmanlık yaparak İstanbul'un fethine katkı sağlamıştır. Kendisi, çocukları ve müritleri de fiilen İstanbul'un fethine katılmıştır.

İstanbul'un fethinden sonra şehre Fatih ile birlikte ilk giren kişi Akşemseddin'dir. Sultanın şehre girişi esnasında halk Akşemseddin'i padişah zannederek O'na çiçekler uzatmıştır. O da Fatih'i göstererek "padişah orada" demiştir. Fatih de "padişah benim ama O benim hocamdır, çiçekler de O'na layıktır" diyerek mütevazılığını göstermiştir.

Fethin ardından Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında da hutbe Akşemseddin tarafından verilmiş, namaz kendisi tarafından kıldırılmıştır. Fethin gerçekleşmesinden sonra ise Fatih'in özel isteği ile Ebu Eyyüb El Ensari'nin kabrinin de Akşemseddin tarafından tespit edildiği rivayet edilmiştir.

Akşemseddin, Fatih'in tüm ısrarına rağmen fetihten sonra İstanbul'da kalmak istememiş, Göynük'e gitmiştir. 16 Şubat 1459 tarihinde de 70 yaşında iken hayata gözlerini kapamıştır.

Akşemseddin Bilime Katkıları

Akşemseddin her ne kadar tasavvuf alanında nam salmış olsa da tıp ve eczacılık alanına da önemli katkılar sağlamıştır. Fakat kaynaklar incelendiğinde Akşemseddin'in tıp eğitimini kimden aldığına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Akşemseddin'in hayatında Haci Bayram Veli'nin rolü çok büyük ve çok özeldir. Kendisi tasavvuf alanındaki ilmini daha çok Hacı Bayram Veli'den almıştır. Hacı Bayram Veli, ölmeden önce kendisini Akşemseddin'in yıkaması ve cenazesini O'nun yıkamasını vasiyet etmiştir. Büyük zat vefat ettikten sonra da Akşemseddin vasiyetini yerine getirmiştir.