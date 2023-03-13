Aksiyoloji Nedir? Felsefede Aksiyoloji Ne Demek, Neyi İçerir?

Yunanca kökenli bir kelime olan aksiyoloji kelimesi, felsefenin yanı sıra farklı alanlarda da karşımıza çıkabilir. Böylesi anlarda bu terimle ilk kez karşılaşanlar aksiyoloji nedir diye merak edebilir. Eğer siz de felsefede aksiyoloji ne demek diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında aksiyoloji neyi içerir, hangi sorulara cevap arar gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Aksiyoloji Nedir?

Aksiyoloji terimi, dilimize Yunancadan geçmiştir. Etik ve estetik alanlarında araştırmalar yapılan bir kuram olarak bilinir. Aksiyoloji içerisinde estetik güzel ve uyumun incelemesi yapılırken aynı zamanda etik anlamda bireysel ve toplumsal davranışların da doğruluğunu incelenir.

Üstelik aksiyoloji terimi ilk olarak 1902 senesi içerisinde Paul Lepie, 1908 senesi içerisinde ise Eduard von Hartmann tarafından kullanılmıştır. Etik ve estetik kavramları, insanlar tarafından farklı algılanan durumlar olarak bilinir. Bu nedenle de birey davranışlarının temelini araştıran aksiyoloji terimi, filozoflar tarafından da sıklıkla sorgulanmıştır.

Felsefede Aksiyoloji Neyi İçerir?

Felsefede aksiyoloji kavramı, değer felsefesi olarak da adlandırılır. Aksiyoloji kavramı felsefe içerisinde, insanın yaşam boyunca varmış olduğu pek çok yargının kaynağı olan değer sistemleri ile ilgilenmesini anlatır. Hayat boyunca alınmaya zorlanılan kararların yanı sıra insanların iyiyi ve kötüyü ayırt etmesi için zorlanması sonucunda; iyi, kötü, güzel, çirkin, ayıp gibi benzer birtakım yargıların oluştuğu bilinen bir gerçek. İşte felsefede aksiyoloji kavramı, bu yargıların kaynağındaki değerlerin:

Nasıl oluştuğu,

Niteliği

Sınıflaması

İnsanlık ilişkisi

Açısından incelenmesine verilen isimdir. Aksiyoloji, insanın yaptığı, yapmadığı davranışların yanı sıra bu davranışların dayandığı ilkeleri inceler.