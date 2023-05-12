Aktaş Sınır Kapısı Nerede? Aktaş Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Herhangi bir ülkeye girerken veya çıkarken bazı önemli işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler gümrük işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Aktaş sınır kapısı da birçok kişinin nerede olduğunu merak ettiği gümrük kapıları arasında yer alır. Bu yazımızda sizler için aktaş sınır kapısı nerede, aktaş sınır kapısı hangi ülkeye açılır, hangi ile bağlı gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Aktaş Sınır Kapısı Nerede?

Ülkelere giriş ya da çıkışlarda bazı noktalarda gümrük yani sınır kapıları bulunmaktadır. Bu sınır kapılarında şahısların eşyalarını, evraklarını vb. kontrol eden gümrük memurları vardır. Günümüzde birçok kişi aktaş gümrük kapısı nerede diye merak etmektedir. Bu gümrük kapısı Türkiye ile Gürcistan arasında on iki küçük adaya ev sahipliği yapan Aktaş Gölü'nün kuzey kesiminde yer almaktadır. Son zamanlarda konuyla ilgili yanıtı merak edilen sorulardan biri de hangi ile bağlı sorusudur. Aktaş sınır kapısı, ülkemizin en kuzeybatısında konumlanan Ardahan şehrine ortalama 62 km uzaklıktadır.

Aktaş Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Türkiye'de yurtdışına açılan birçok sınır kapısı mevcuttur. Aktaş sınır kapısı da bunlar arasında yer almaktadır. Bu sınır yapısının hangi ülkeye açıldığı merak edilen konular arasında bulunmaktadır. Bu gümrük kapısı, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapısı olarak bilinmektedir. 2015 senesinin Ekim ayında hizmet vermeye başlayan bu gümrük kapısında toplam altı peron mevcuttur. Bu altı peronun üç tanesi ülkeye girişler için, diğer üç tanesi ise ülkeye çıkışlar için hizmet sunar.