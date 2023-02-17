Türk Dilinde bulunan sayısız kelimenin eş anlamlıları (anlamdaşları) olduğu gibi anlamının tam tersini - karşıtını ifade eden kelimeler de bulunmaktadır. Bu sözcükler eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe ders konusu olarak eş anlamlı kelimelerle beraber öğretilirken, öğrenciler okul yazılı ve sözlü sınavlarıyla liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında soru olarak bu sözcüklerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Günlük hayatımızda kişiler arası iletişimde sıklıkla kullanılan yazma ve konuşma dillerinde ifade edilmek istenenlerin karşıtını - tam tersini anlatmak isterken yine zıt anlamlı kelimeler yardımcımız olmaktadır. Diğer yandan bulmaca çözerken, kitap, dergi, haber, makale ve daha pek çok basılı ya da dijital ortamdaki kaynağı okurken aktif kelimesine denk gelenler, Aktifin Zıt Anlamlısı Olan Sözcükleri öğrenmek isteyerek "Aktif Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla birlikte Aktif Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve konunun daha anlaşılır olması için örnekli açıklamaları şu şekilde…

AKTİF ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Aktif kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt (karşıt) anlamlı sözcükleri

Pasif

Eylemsiz

Edilgen

olarak yer almaktadır.

Türkçe dilinde kurulacak olan kurallı ve anlamlı bir tümcede yer alan aktif kelimesi yerine yukarıda yazılan sözcüklerin eklenmesi halinde cümledeki anlam tam tersi, karşıt bir anlam kazanacaktır.

AKTİF NEDİR, NE DEMEK?

Türkçe'ye Fransızca dilinden geçiş yapan aktif kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan sıfat ve isim türlerindeki anlamları ile örnekli açıklamaları şöyle;

Anlam 1: Sıfat olarak kullanıldığında çalışan, işleyen, canlı gibi anlamlara sahip olanları nitelemektedir.

Sıfat olarak kullanıldığında çalışan, işleyen, canlı gibi anlamlara sahip olanları nitelemektedir. Anlam 2: Tesiri ve etkisi olan anlamındadır.

Tesiri ve etkisi olan anlamındadır. Anlam 3: Faal olarak çalışan, faaliyetini sürdüren anlamını taşımaktadır.

Buna örnek olarak;

"Hâlâ aktif bir kurumdur."

cümlesi verilebilmektedir.