Aktivite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Aktivite Kelimesinin Anlamı Ve Örnek Kullanımı

Aktivite ne demek? Pek çok kişi tarafından kullanılan fakat tam olarak anlamının ne olduğu bilinmeyen bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Köken bakımından batı dilleri kökenine sahip olan bu kelime herhangi bir organizasyon şeklinde ifade edilebilmektedir. Aktivite kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımları için yazımızın devamında yer almaktadır. Detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Aktivite Ne Demek?

Köken bakımından Fransızca kökenli bir kelime olup aktif kelimesinden türemiştir. Aktif kelimesi anlam bakımından hareketli bir kimse ya da etkili etkileyen anlamını taşımaktadır. Peki aktivite nedir? Aktivite ne demek? Olarak baktığımızda aktivite kelimesi hareketli bir durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre de kısaca aktivite kelimesi etkinlik anlamına gelmektedir. Sözcük öbeği olarak ad olan bu kelime günlük hayatta pek çok kez kullanılmaktadır. Aktivite kelimesinin cümle içinde doğru kullanımı ise şu şekilde verilebilmektedir;