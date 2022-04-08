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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:54 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:54

Aktivite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Aktivite Kelimesinin Anlamı Ve Örnek Kullanımı

Aktivite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Aktivite Kelimesinin Anlamı Ve Örnek Kullanımı

Aktivite kelimesi hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bir kelimedir. Gün içinde katıldığımız etkinliklerde, okulda, işte ya da günlük yaşantımızın herhangi bir alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu da aktivite nedir? Sorusunu akıllarda canlandırmaktadır. Türk Dil Kurumu sitesi ve arama motorlarında sıkça aratılan aktivite ne demek sorusuna sizler için araştırma yaptık ve yazımızın devamında derledik.

Aktivite ne demek? Pek çok kişi tarafından kullanılan fakat tam olarak anlamının ne olduğu bilinmeyen bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Köken bakımından batı dilleri kökenine sahip olan bu kelime herhangi bir organizasyon şeklinde ifade edilebilmektedir. Aktivite kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımları için yazımızın devamında yer almaktadır. Detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Aktivite Ne Demek?

Köken bakımından Fransızca kökenli bir kelime olup aktif kelimesinden türemiştir. Aktif kelimesi anlam bakımından hareketli bir kimse ya da etkili etkileyen anlamını taşımaktadır. Peki aktivite nedir? Aktivite ne demek? Olarak baktığımızda aktivite kelimesi hareketli bir durumu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre de kısaca aktivite kelimesi etkinlik anlamına gelmektedir. Sözcük öbeği olarak ad olan bu kelime günlük hayatta pek çok kez kullanılmaktadır. Aktivite kelimesinin cümle içinde doğru kullanımı ise şu şekilde verilebilmektedir;

  • "Dedem yaşı dolayısı ile bu tür aktivitelere ne yazık ki katılamıyor."
  • "Büyüme çağındaki çocuklar için eğitici birçok aktivite bulunmaktadır."
  • "Sağlıklı yaşam aktivitelerinden biri de ruhu dinlendirmek, meditasyon yapmaktır."

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Aktivite Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Aktivite Kelimesinin Anlamı Ve Örnek Kullanımı
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