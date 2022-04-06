AKTS Nedir? Üniversite Not Sisteminde AKTS Açılımı Ve Anlamı Ne Demek?

Akademik denklik sistemi olan AKTS'nin temel amacı başka ülkede üniversite okumak isteyen öğrencinin adil bir şekilde ilgili kurumlar tarafından tanımlanmasıdır. Son zamanlarda çok fazla ilgi çeken bu konu, öğrencilerin eşitlik anlamında araştırdığı konularda biridir. Dünya çapında bütün üniversitelerin eşit noktaya gelmesi anlamında gerekli olan imkanı sağlar.

AKTS Nedir?

AKTS, üniversiteler arasında denklik sistemi oluşturma noktasında son derece önemlidir. Öğrenci olarak verilen dersler devam, seminerler, sınavlar anlamında üniversiteler arası denkli oluşması AKTS sistemi ile olmaktadır. Avrupa kredi transfer sistemi olarak biline bu süreçte, AKTS kredisi önemli bir yere sahiptir. AKTS kredi, öğrencinin aldığı notlar olarak bilinir.

Bu kredi sistemi sayesinde, belli bir formüle dayanarak hesaplama yapılır ve diğer üniversiteler ile denklik açısından imkan olup olmadığına bakılır. Bunlar arasında uygulama, teorik ders, bireysel çalışma ve ödev gibi çok sayıda unsur vardır. Hesaplama ile birlikte denklik elde edilmesi ve dengeye göre, öğrencinin başka bir üniversitede eşit düzeyde eğitim görmesi sağlanır.

AKTS Ne Demek?

AKTS, Avrupa kredi transfer sistemi anlamına gelmektedir. Öğrenciler için son derece değerli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir üniversitede okumak isteye öğrencinin, gittiği yerde denklik sağlamasına olanak sunar. Bu sayede eşit kalitede eğitim görme olasılığına sahip olmuş olur. Belli bir hesaplama işlemlerine tabii olarak süreç gerçekleşmektedir.

AKTS Nasıl Hesaplanır?

AKTS nasıl hesaplanır sorusu, bu sistem sayesinde başka bir üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Bir akademik yılın 60 aktsye geldiğini ele alırsak, 1500-1800 saat/yıl buradan da 1 akts 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir. İşlemlerin belirlenmesi için derslerin içerikler ile birlikte çalışmalar da ele alınmaktadır.

Bu sayede ele alınan hesaplama ile, öğrencinin AKTS kredisi ortaya çıkar. Denklik bu süreç sonunda elde edilmektedir. Bu şekilde başka bir üniversitede eğitim görme ihtimali sağlanır. AKTS hesaplama süreçleri sayesinde öğrencinin anladıkları, öğrenecekleri, kısa ve uzun vadeli öğrenme ilerlemesi yeterliliği hesaplanarak yetkilendirilir.