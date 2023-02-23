Akümülatör Nedir? Akümülatör Ne İşe Yarar ve Ne İçin Kullanılır?

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Akümülatör Nedir?

Akümülatör, araç sahipleri ya da araçlarla içli dışlı olanların aşina olduğu bir kelimedir. Söz konusu kelime uzun yıllardır kullanılır ve Türkçede yer işgal etmiştir. Bu kelime ile günlük hayat ve sosyal medya dünyasında sıklıkla karşılaşırsınız.

Akümülatör kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçede yerini almıştır. Akümülatör, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihazlardır. Bu cihazlar ihtiyaç duyulduğu zaman depoladığı enerjiyi yine elektrik enerjisi olarak ortaya çıkarır. Akümülatör, akü ya da akımtoplar olarak da isimlendirilir. Yani akü ile akümülatör aynı terimlerdir.

Akümülatör Ne İşe Yarar?

Akümülatör her araçta bulunan bir cihazdır. Akünün en önemli görevi motor çalıştığı anda marş motoruna elektrik sağlamaktır. Bunun yanında motor çalışırken elektrik sistemlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin kontrollü şekilde iletimidir.

Akümülatör, küçük motora sahip olan scooter tarzı araçlardan otobüs, kamyon gibi büyük araçlara kadar her türlü vasıtada bulunur. Akü olmadan bir aracın çalışması mümkündür. Akünün şarj dinamosu ile şarj edilmesi gerekir. Bu şarj sisteminin arızalanması durumunda akü görevini yapamaz.