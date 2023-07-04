Akvaryum Bitkileri Nelerdir? Canlı Akvaryum Bitkisi İsimleri ve Çeşitleri

Akvaryum bitkileri, akvaryumun daha canlı ve gösterişli bir görünüm almasını sağlayan ürünlerdir. Günümüzde çok sayıda akvaryum bitkisi vardır. Konu ile ilgili çok sayıda kaynakta aradığınız ve merak ettiğiniz bilgileri bulabilirsiniz. Peki, akvaryum canlı bitki çeşitleri nelerdir? Söz konusu bitkilerin isimlerinin de zaman zaman karıştırıldığını görürsünüz. Canlı akvaryum bitkisi isimleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Akvaryum Bitkileri

Akvaryum bitkileri, akvaryumunuzun çok daha gösterişli olmasını sağlayan canlı türleridir. Söz konusu bitkiler akvaryumdaki kum ve çakılın içine dikilir. Akvaryum bitkilerinin çok yavaş şekilde dikilmesi gerekir. Dikilen bitkiler akvaryuma zenginlik katacaktır. Akvaryum ışıklandırma sistemi ile son derece güzel bir hal alan bu bitkilerin arasından balıklarınızın geçmesi görsel bir şölen halini alacaktır.

Canlı Akvaryum Bitkisi İsimleri

Akvaryum bitkilerinin isimlerinin Latince olması, kafa karışıklığına neden olabilir. En çok tercih edilen akvaryum bitkilerinin isimleri aşağıda sıralanmıştır.

Rotala sp: Bakımı orta zorlukta olan bu bitki, 24-30 derece arasında yetiştirilir. Hızlı büyüyen bir bitki olması nedeniyle kısa sürede istenen boyuta ulaşır.

Cryptocoryne sp: Yaprakları yeşil renkli olan bu bitki de sıklıkla tercih edilen akvaryum bitkileri arasındadır. Bu bitkinin çok sayıda türü vardır. 20-25 derece sıcaklıkta yetişir ve bakımı son derece kolaydır.

Myriophyllum sp: Bakımı çok kolay olan bu bitki, suyun sertliğine uyumludur. Yüksek ışığa ihtiyaç duyması bir dezavantaj gibi görülebilir. Hızlı şekilde büyür.

Lilaeposis sp: Bakımı kolay olan bu bitki, tuzlu su balıkları için çok daha uygundur. 18-30 derece arası sıcaklık çok idealdir.

Echinodorus sp: Çok hızlı büyüyen bu bitkinin ideal yetişme sıcaklığı 20-30 derecedir. Orta ve yüksek ışık seviyesine uygun bir bitkidir. Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında kullanım için uygundur.