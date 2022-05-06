Akyuvarların Görevi, Çeşitleri Ve Özellikleri - Akyuvar Nedir, Nerede Üretilir Ve Ne İşe Yarar?

Akyuvarlar öncelikle kanda taşınmaktadırlar. Bu nedenle beyaz kan hücreleri olarak da adlandırılırlar. Akyuvarların en önemli görevi bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Akyuvarlar aynı zamanda bakteri, virüs ve parazit gibi bazı yabancı maddeleri değişik mekanizma yöntemleriyle etkisiz hale getirmektedir. Bu nedenle akyuvarların sayısı ve devamlılığı oldukça önemlidir. Bunun yanında akyuvarların üretildiği vücutta başlıca yerler bulunmaktadır. Akyuvarlar nerede üretilir başlığı altında buna değineceğiz. Akyuvarların görevi, çeşitleri ve özelliklerini incelemeye başlayalım.

Akyuvar Nedir?

Lökosit olarak da adlandırılan akyuvarlar vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin temel hücrelerini oluşturmaktadır. Bu hücrelerin çoğunluğu fagositoz adı verilen, hücre zarında gerçekleşen bir dizi olay sayesinde vücudu yabancı maddelere karşı savunmaktadır.

Akyuvar Çeşitleri

Akyuvar hücreleri genel olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar lenfositler, fagositoz yapan hücreler ve plazma hücreleridir.

Lenfositler, vücuttaki kanser hücrelerini ve virüsleri yok etmek için programlanmış hücrelerdir. Bunun yanında bazı hücreleri ise vücuttaki diğer yabancı maddeleri antijen-antikor etkileşimi ile yok etmektedir. Bu lenfositler T ve B lenfositleri olarak iki gruba ayrılır. Plazma hücrelerini inceleyecek olursak, yabancı olarak algılanan maddeleri yani antijenlere karşı antikor üreten hücrelerdir. Fagositoz yapan hücreler ise yabancı gördükleri cisimleri veya maddeleri fagosite ederek ortadan kaldırma işlemini gerçekleştirirler.

Akyuvarlar Özellikleri

Damar içinde ve damar dışında bulunabilirler,

Çeşitleri vardır ve aktif hareket edebilirler,

Vücuda giren yabancı maddeleri sindirerek imha eder,

Çekirdekli beyaz hücrelerdir.

Kan pulcukları çekirdeksiz küçük hücre parçaları olup kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.

Akyuvar Nerede Üretilir?

Akyuvarların vücutta nerede sentezlendiği oldukça önemlidir. Bu bağlamda akyuvarlar ilikte ve lenf bezlerinde üretilmektedir.

Akyuvarların Görevi

Bağışıklık sistemi insan vücudu için oldukça önemlidir. Çünkü buradaki savunma mekanizması bozulduğu anda birçok patolojik durumla karşı karşıya kalınabilir. Bu bağlamda bağışıklık sistemini oluşturan hücresel birimlerin devamlılığı önemlidir.

Bağışıklık sisteminin hücresel birimlerini ise akyuvar hücreleri oluşturmaktadır. Akyuvar hücreleri vücudu bulaşıcı hastalıklara ve hasta yapıcı etkenlere karşı savunma görevi görmektedir. Bu bağlamda fagositoz ve antikor üretme gibi bazı yöntemlerle bağışıklığı sağlamaktadır. Akyuvar aynı zamanda beyaz kan hücresi olarak geçmektedir. Bu nedenle kandan birçok yere taşınabilir ve aktif bir şekilde savunma yapılabilir.

Plazma hücreleri diğer adıyla plasmosit, antijen özelliği taşıyan maddelere karşı vücutta antikor üreterek o maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında lenfositlerin de savunmada büyük rolü bulunur. Aktif bağışıklık sağlayan bu hücrelerin bazıları T-lenfositleri olarak timüs bezinde ve B-lenfositleri olarak da kemikte üretilmektedir. Bu hücreler de vücuttaki antijen özelliği taşıyan maddeleri ortadan kaldırır. Son olarak akyuvar hücrelerinin bazıları fagositoz yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu hücreler de yabancı gördükleri maddeleri yutma hareketi ile hücre içerisine alıp gerekli enzimlerle o yabancı maddeleri yok etmektedir.