Al Eş Anlamlısı Nedir? Al Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Renklerden biri olarak karşımıza çıkan, gündelik hayatta da sıkça tercih edilen al eş anlamlısı merak ediliyor. Birden fazla al eş anlamlısı olan sözcük bulunmakla birlikte bu kelime aynı zamanda Türk Dil Kurumu'na göre; kırmızı, tuzak, hile, alüminyum elementinin simgesi gibi pek çok anlamı ifade etmektedir. Bu bakımdan; al eş anlamlısı nedir? Al kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

AL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Al kelimesinin ilk ve en bilinen eş anlamlısı kırmızıdır. Kırmızı kelimesi al kelimesinin yerine kullanılabilir ve anlam bütünlüğü kaybolmaz. Al kelimesinin diğer eş anlamlıları ise; tuzak, hile, düzen, aldatma, kızıl ve allık kelimeleridir.

Bu kelimelerin hepsi al kelimesi ile eş anlamlı olmakla birlikte birbirleri yerine kullanılabilirler.

AL KELİMESİ NE DEMEK? TDK İLE AL KELİMESİNİN ANLAMI

-Kanın kırmızı rengi, kızıl ya da kırmızı

-Yüze sürülen makyaj malzemesi (allık)

-Aldatma, düzen, tuzak, hile

-Alüminyum elementinin simgesi