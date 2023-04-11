Alaaddin’in Sihirli Lambası Masalı Oku - Alaaddin’in Sihirli Lambası Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Alaaddin'in Sihirli Lambası masalı okumak tıpkı diğer masallardaki gibi çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır. Masal okumak pedagoglar tarafından önerilmekte ve çocukların gelişimine olumlu anlamda katkıda bulunmaktadır. Tüm bu gelişmelerin yanında Alaaddin'in Sihirli Lambası çok eğlenceli bir masal olduğu için okuması da son derece keyifli olacak ve çocuklardaki okuma alışkanlığını ilerletecektir.

Alaaddin'in Sihirli Lambası Masalı

Bir varmış bir yokmuş Alaaddin adında annesiyle birlikte yaşayan fakir bir genç varmış. Alaaddin evine ekmek götürebilmek için sürekli olarak çalışan ve parayı çok zor kazanan bir gençmiş. Bir gün büyücünün biriyle karşılaşan Alaaddin bu büyücüden bir iş teklifi almıştır. Eğer Alaaddin daracık bir kuyuya girip de oradan büyücünün istediği şeyi alırsa Alaaddin'e çok fazla para verecekmiş.

Alaaddin bu teklifi duyunca çok sevinmiş ve büyücünün gösterdiği kuyuya hiç düşünmeden atlamış. Büyücünün istediği şey antika bir lambaymış ve Alaaddin de bu lambayı büyücüye getirmeyi başarmış. Büyücü lambasını istediğinde Alaaddin bu lambayı çok sevdiği için büyücüye vermeyi reddetmiş. Bunun sonucunda çok hiddetlenen büyücü Alaaddin'i o dar kuyuya mahpus etmiş.

Büyücünün Alaaddin'i hapsettiği daracık kuyuda sihirli bir yüzük bulan Alaaddin bu yüzük sayesinde o delikten kurtulup elindeki lambayla annesinin evine dönmeyi başarmış. Oldukça meraklı bir çocuk olan Alaaddin hemen lamba ile oynamaya başlamış. Bu esnada lambanın içinden bir cin fırlamış ve şaşkınlıktan dilini yutmuş olan Alaaddin'e ismini sormuş. Alaaddin ile kısa bir konuşmadan sonra cin, Alaaddin'e sadık bir hizmetçi olacağını temin ederek ondan bir dilek tutmasını istemiş. Alaaddin ondan önündeki masayı yemekle donatmayı isteyince Alaaddin'in isteği hemen oracıkta gerçek olmuş. Alaaddin ile annesi o vakitten sonra hep mutlu yaşamışlar.

Yıllar böyle geçip gitmiş ve Alaaddin genç bir delikanlı olmuş. Gençlik evresinde bir kralın kızına âşık olan Alaaddin kraldan kızını kendisine istemiş ama kıskanç kral bunu reddetmiş. Ama Alaaddin'i de test edip onun ne kadar cesur bir delikanlı olduğunu anlamak istemiş. Alaaddin'e verdiği bütün görevleri Alaaddin başarıyla tamamlayınca kral bu durumdan çok etkilenip kızını Alaaddin'e vermeyi kabul etmiş.

Alaaddin ve prenses evlenip harika bir mutluluk yakalamışlar. Fakat Alaaddin bir gün evde yokken yıllardır onu arayan büyücü evlerine girmiş ve lamba ile prensesi kaçırmış. Fakat Alaaddin azmedip büyücüyü bulmuş ve lambasını da eşini de geri almış. Lambayı ve prensesi alıp başka bir yere taşınan Alaaddin ve eşi ömür boyu mutlu yaşamışlar.

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Alaaddin'in Sihirli Lambası Önemi

Alaaddin'in sihirli lambası bütün dünya çocukları tarafından çok sevilen ve dünya edebiyat tarihinde kült bir yer edinmiştir. Sinemaya da taşınmış olan Alaaddin'in Sihirli Lambası aynı zamanda çok da güzel şekillerde beyaz perdeye taşınmıştır.

Çocukların Alaaddin'in Sihirli Lambası masalını okumak çocukların hem okumayı sevmesini hem de yaratıcı zekasını geliştirmesine yardımcı olur. Geleceğin tüm mesleklerinde yaratıcılık ve kendini geliştirme son derece önemli olduğu için çocukların mesleki kariyerlerinde de başarılı olabilmeleri adına çocuk yaştan Alaaddin'in Sihirli Lambası gibi eserleri okuyup kendi yaratıcı zekalarına yatırım yapmaları çok önemlidir ve pedagoglar tarafından da önerilir.