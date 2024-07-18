Alacahöyük Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Alacahöyük Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Alacahöyük Müzesi ilk olarak 1940 yılında açılmıştır. Ardından 1982 yılında örenyeri içinde yer alan başka bir binaya taşınarak 2011 yılında yeniden düzenlenmiştir. Müze içerisinde 1935 yılında başlayan Alacahöyük kazılarından çıkarılmış eserler, kazı başkanlarının isimlerinin verildiği salonda sergilenir. Tarihe merak duyanlar Alacahöyük Müzesi nerede, nasıl gidilir, Alacahöyük müzesi giriş ücretli mi, müze kart geçerli mi sorularının yanıtlarını arar.

Alacahöyük Müzesi Nerede?



Alacahöyük Müzesi ve Alacahöyük Antik Kenti, Türkiye'nin ilk yerel müzesi olma özelliğini taşır. Bu müze, Çorum şehrinin Alaca ilçesinin Alacahöyük Beldesi içerisinde yer alır.

Alacahöyük Müzesi'ne Nasıl Gidilir?



Alacahöyük Müzesi; Çorum'un şehir merkezine 45 km, Sungurlu ilçesine 26 km, Alaca ilçesine ise 17 km uzaklıkta yer alır. Bu nedenle özel araçla tabelaları takip ederek gitmek mümkündür. Ayrıca Çorum merkezden Alacahöyük Müzesi'ne giden servisler de bulunur. Bu servisler yardımıyla müzeye ulaşmak da oldukça kolaydır.

Alacahöyük Müzesi Giriş Ücretli mi?



Alacahöyük Müzesi her gün açıktır ve 08.30 ila 16.45 saatleri arasında ziyarete açıktır. Alacahöyük Müzesi'ne ve Örenyeri'ne giriş ücreti ise 70 TL'dir. İçeriye indirimli giriş yoktur.

Alacahöyük Müzesi'nde Müzekart Geçerli Mi?



Alacahöyük Müzesi'ne giriş ücretlidir. Müzeye girişte müzekart geçerlidir.