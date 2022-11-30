Alacak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Alacak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Alacak kelimesi bir kişi ya da bir şeyi temsil eden sözcüktür. Günlük yaşamda kullanılması tercih edilen alacak kelimesi, birinden alınması gereken para ya da mal gibi şeyleri ifade ediyor. Bu yazımızda alacak kelimesinin anlamını, zıt anlamlısını ve örnek cümlelerini inceleyeceğiz.

Alacak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözlükte iki anlamı bulunan alacak kelimesi, bir ilişki sonucu, bir hesap gereğince birinden ya da bir yerden alınması gereken ama henüz alınmamış para, mal veya bir şey anlamına gelirken aynı zamanda, para verilerek alınması gereken şey anlamını da taşıyor. Bu kelimenin üç adet anlamdaş sözcüğü bulunuyor. Alacak kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir;

Mağlup

Algı

Takanak

Alacak kelimesi ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Marketten alacaklarını not defterine yazdı.

Alacaklılar kapıya dayanınca, çareyi kaçmakta buldu.

Aralarındaki alacak davasını çözüme kavuşturmuşlar.

Eşine bir ev ve bir araba alacakmış.

Evden taşınmadan önce bütün alacaklarımı topladım.

Alacak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Birbiriyle tamamen karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler deniyor. Kimi zaman zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin olumsuzu olduğu düşünülüyor. Fakat durum böyle değildir. Alacak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı ''verecek'' sözcüğüdür.

Verecek kelimesi, birine verilmesi zorunlu olan para, mal veya bir şey anlamına geliyor. Verecek kelimesinin eş anlamı ise ''borç'' sözcüğüdür. Dilbilgisinde isim olarak geçen verecek kelimesi, günlük konuşma dilinde borç kelimesinin yerine kullanılıyor.

Resmi dillerde ise genellikle borç kelimesinin kullanımı tercih ediliyor. Verecek kelimesinin anlamını daha iyi kavrayabilmek için örnek cümlelere göz atabilirsiniz.

Verecek Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?