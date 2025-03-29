Alacakaranlık Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Alaca Karanlık Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede doğru yazım dilin standartlaşması ve anlaşılır olması için oldukça önemlidir. TDK yazım kurallarını belirleyerek dilin doğru kullanımını sağlamaya çalışır. Fakat özellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda karışıklık yaşanabilir ve hatalar sıkça tekrarlanabilir. "Alacakaranlık" kelimesi de yanlış yazımlara maruz kalan birleşik kelimelerden biridir. Merak edilen alacakaranlık nasıl yazılır ve TDK'ye göre alacakaranlık ayrı mı bitişik mi yazılır noktalarıdır.

Alacakaranlık Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak "alacakaranlık" güneşin batışıyla ortalığın tamamen kararması arasındaki geçiş sürecini ifade eder. Aynı zamanda sabah gün doğumundan önceki hafif loşluk dönemini de kapsar. Bu kelimenin doğru yazımı "alacakaranlık" şeklinde bitişik olmalıdır.

Yanlış Kullanım:

Alaca karanlık çöktü.

Alaca- karanlık çok etkileyici bir manzaraya sahiptir.

Doğru Kullanım:

Alacakaranlık çöktü ve gökyüzü kızıllığa büründü.

Alacakaranlık vakti günün en güzel anlarından biridir.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere "alacakaranlık" kelimesi ayrı yazıldığında anlam bütünlüğü bozulmakta ve yanlış bir kullanım ortaya çıkmaktadır.

TDK'ye Göre Alaca Karanlık Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre "alacakaranlık" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Bunun temel nedeni "alaca" ve "karanlık" kelimelerinin birleşerek farklı bir anlamı olan yeni bir kelime oluşturmasıdır.

Alaca kelimesi: Karışık renklerin olduğu durumu ifade eder.

Karanlık kelimesi: Işığın az ya da hiç olmadığı ortamı tanımlar.

Bu iki kelimenin birleşmesiyle "alacakaranlık" gün batımı ve gün doğumu sırasında ortaya çıkan loş ışık durumunu ifade eden yeni bir kelime hâline gelir. Yeni bir anlam kazanması nedeniyle bu kelimenin TDK'ye göre bitişik yazılması gerekmektedir.

Yanlış Kullanım Örnekleri:

Alaca karanlık saatlerinde yürüyüş yapmayı severim.

Alaca- karanlık manzarası harikaydı.

Doğru Kullanım Örnekleri:

Alacakaranlık saatlerinde gökyüzü harika bir renge bürünür.

Alacakaranlık vakti doğanın en büyüleyici anlarından biridir.

Görüldüğü gibi birleşik kelimeler yanlış yazıldığında anlam kayması yaşanabilir. Özellikle "alacakaranlık" kelimesinin ayrı yazılması anlamını bozmakta ve Türkçenin doğru kullanımını olumsuz etkilemektedir. Yani "alacakaranlık" kelimesinin doğru yazımı TDK'ye göre bitişik olmalıdır ve bu kurala uyulması dilin doğru kullanımını desteklemek açısından önemlidir.