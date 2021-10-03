Alaka Eş Anlamlısı Nedir? Alaka Kelimesinin Eş Anlamlısı

Alaka sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "lk" kökünden gelen ve ilgilenme, bağlanma, ilgi, ilişki anlamına gelen alaka kelimesinden alınmıştır. İşte alaka eş anlamlısı.

ALAKA EŞ ANLAMLISI

Alaka kelimesinin eş anlamlısı bir tanedir. Alaka eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'nca ilgi olarak belirlenmiştir. Yani alakanın eş anlamlısı ilgidir. Bu iki kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir.

İlgi kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkiye Türkçesinde il- yani ilişmek, bitişmek fiilinin sonuna –gı/-gi eki gelerek türetilmiştir. Türkçe yeni kelimelerin türemesine çok yatkın bir dildir ve bunun temelinde yapım ekleri yatmaktadır. Kelimelerin gövde ve köklerine gelen bu ekler ile bu sözcükler yeni anlamlar kazanırlar. Türkçede dört çeşit yapım eki bulunmaktadır: isimden isim yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri, isimden fiil yapma ekleri ve fiilden fiil yapma ekleri. İlgi kelimesi il- köküne fiilden isim yapma yapım eki olan –gı/-gi ekinin gelmesi ile türemiştir. Bu ekin geldiği fiiller, göstermiş oldukları hareketle ilgili türlü nesneleri karşılarlar. İlgi kelimesi yazılı olarak ilk defa 1935 yılında Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu'nda geçmiştir.

ALAKA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ALAKA TANIMI

Alaka kelimesinin Arapça kökenli olduğunu söylemiştik. Alaka sözcüğü Arapçada sarkma, asılma anlamına gelen "alak" sözcüğü ile aynı kökenlidir. Alaka kelimesinin geçtiği tarihteki en eski kaynak 1500 yılından önce yazılmış olan Kıpçak Türkçesi Sözlüğüdür. Bu kaynak, bu kelimenin kullanılmış olduğu ve kayıtlara geçen ilk kaynaktır. Daha öncesinde alaka kelimesi günlük hayatta sözlü olarak kullanımı yaygın olabilir.

Alaka kelimesinin Türk Dil Kurumu'nca iki anlamı bulunmaktadır. Birincil anlamı iki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ikincil anlamı ise gönül bağıdır. Alaka kelimesini cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Kurbağa ile sandalye arasında hiçbir alaka yok." şeklinde kullanabilir.