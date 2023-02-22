Alan Ölçü Birimleri Nelerdir? Alan Ölçü Birimleri Sıralaması ve Çevirme Örnekleri

Alan ölçü birimleri neler konusu matematik dersinin konu müfredatları arasında geçer. Alan ölçü birimi ne demek incelemesinde alan ölçü birimlerinin neler olduğunu da öğreneceksiniz. Alan ölçü birimleri büyükten küçüğe sıralaması, bu birimlerin çevirisinin yapılmasında da işinizi kolaylaştıracaksınız. Matematik problemlerinde alan ölçüsü birimlerinin çevrilmesine özel yer verilir. Alan ölçü birimleri çevirme örnekleri yazımızın devamında.

Alan Ölçü Birimleri Neler?

Arazilerin yeryüzünde ne kadar yer kapladığını ölçmek için alan ölçü birimlerinden istifade edilir. Bu anlamda çok sayıda alan ölçü birimi vardır. Matematik problemlerinde, alan ölçü birimlerinin kısaltma şeklinde kullanıldığına da şahit olursunuz. Alan ölçüsü birimlerinin her birinin ifade ettiği alan miktarı birbirinden farklıdır. Fakat bu birimler birbirine çevrilebilir. Alan ölçüsü birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki şeklidedir.

Kilometrekare

Hektometrekare

Dekametrekare

Metrekare

Desimetrekare

Santimetrekare

Milimetrekare

Ülkemizde kullanılan alan ölçü birimleri incelendiğinde en çok kullanılan ölçü biriminin metrekare olduğunu görebilirsiniz. Tapu bilgi sistemi ve tapularda da arsanın metrekare cinsinden büyüklüğü yer alır.

Alan Ölçü Birimleri Çevirme Örnekleri

Alan ölçü birimleri, konu ile ilgili problemlerde de yaygın olarak karşınıza çıkar. Alan ölçü birimleri 100'ün katları şeklinde artar ya da azalır. Bu kapsamda aşağıdaki alan ölçüsü çevirme örneklerini inceleyebilirsiniz.

1 km²=100 hm²

1 m²=10000 cm²

10 cm²=1000 mm²

Yukarıdaki örnekler artırılabilir. Alan ölçü birimleri problemleri incelendiğinde daha kompleks problem türleri ile de karşılaşabilirsiniz.