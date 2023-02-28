Alan Turing Kimdir? Alan Turing Neyi İcat Etti, Neyin Kurucusu, Buluşları ve Matematiğe Katkıları Neler?

Alan Turing özellikle bilgisayar bilimi için oldukça önemli bir isimdir. Peki Alan Turing kimdir ve Alan Turing neyi icat etti? 41 yıllık hayatı boyunca bilim camiası için oldukça önemli işlere imza atan Alan Turing'in matematiğe katkıları nelerdir biliyor musunuz? Hem bilime olan katkıları hem de kişisel hayatıyla dikkat çeken Alan Turing'in hayatı ile ilgili merak edilen, önemli olan tüm detayları sizin için derlerdik. İşte bilgisayar bilimine katkılarıyla bugün bile adından söz ettiren Alan Turing'in hayatı!

Alan Turing Kimdir, Alan Turing'in Hayatı İle İlgili Önemli Detaylar Nelerdir?

Alan Turing ya da tam adıyla Alan Mathison Turing matematikçi, bilgisayar bilimci ve kriptologdur. 23 Haziran 1912'de Londra'da doğan Alan Mathison Turing, henüz ilkokuldayken zekâsıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Turing; matematiğe olan ilgisi sayesinde daha türev ve integrasyonu öğrenmeden zorluk seviyesi yüksek problemleri çözmeyi de başardı. Üniversite için Cambridge Kings kolejini kazanan Turing, zekâsı ve matematiğe olan ilgisi sayesinde okulunu çok yüksek dereceyle bitirdi. Ayrıca "merkezi limit teoremi" üzerine hazırladığı tezi sayesinde 1935'te Kings kolejinde akademik üyeliğe seçildi. II. Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynadığı için savaş kahramanı olarak görülmüştür.

1952 yılında şantaja maruz kaldığı için şikayete gittiği polise başvurusu sırasında eşcinsel olduğunu açıklamış ve bu sebeple yargılanıp 1 sene boyunca kimyasal olarak hadım etme yöntemi olarak kullanılan östrojen iğnesi vurulmaya mahkûm edilmiştir. 10 Eylül 2009 yılında ise İngiliz hükümeti, Alan Turing'i eşcinselliğinden dolayı cezalandırdıkları için resmi olarak özür dilemiştir. 1954 yılında ise henüz 41 yaşındayken potasyum siyanid zehirlenmesinden ölmüştür. Polis araştırmasında Turing'in yediği elma ile siyanur zehri alarak intihar ettiği sonucuna varılsa da bunun bir intihar mı yoksa şüpheli bir ölüm mü olduğu konusu bugün hala netlik kazanmamıştır. Turing ölümünden sonra da adı anısına verilen ve bilgisayar biliminin Nobel'i sayılan Turing Ödülü ile de akademik bilişim dünyasının bir parçası olmuştur.

Alan Turing Neyi İcat Etti? Alan Turing Hangi Bilimsel Çalışmalara İmza Atmıştır?

Alan Turing, henüz 24 yaşında iken 28 Mayıs 1936'da yayınladığı "Hesaplanabilir Sayılar Üzerine, Karar Probleminin Bir Uygulaması" başlıklı makalesinde, bugün "Turing Makinesi" olarak adlandırılan algoritmayı ortaya atmıştır. Turing Makinesi kısaca; daha bilgisayar icat edilmeden bilgisayarın işleme mantığının genelleştirilmiş bir soyutlamasını oluşturmuştur.

Ayrıca Turing; 2. Dünya Savaşı sırasında da Alman ordusu tarafından kullanılan Enigma ve Lorenz SZ 40/42 şifrelerinin çözülmesini sağlamış bu yüzden ulusal kahraman ilan edilmiştir.