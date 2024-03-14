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Giriş Tarihi: 14.3.2024 13:50 Son Güncelleme: 14.3.2024 13:50

Alanya Kalesi Hangi Şehirde? Alanya Kalesi Nerede Hangi İlde?

Alanya Kalesi, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'in turkuaz sularının kıyısında yükselen büyüleyici bir yapıdır. Zirvesinden etkileyici manzaralar sunan bu kale yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Alanya Kalesi, Anadolu'nun derin tarihine ışık tutan önemli bir simge olarak yerini korur. Tarih severler Alanya Kalesi hangi şehirde, Alanya Kalesi nerede, hangi ilde merak etmekte ve araştırmaktadır.

Alanya Kalesi Hangi Şehirde? Alanya Kalesi Nerede Hangi İlde?

Alanya Kalesi, Türkiye'nin güney sahillerinde, masmavi Akdeniz'in kıyısında görkemli bir şekilde yükselen bir tarih harikasıdır. Bu kale, binlerce yıllık geçmişiyle adeta zamanın tanığıdır ve şehrin önemli merkezlerinden biridir. Bulunduğu şehir için önemli turistik merkezlerden biridir ve binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. Alanya Kalesi hakkında merak edilenler ise fazla. Alanya Kalesi hangi şehirde, Alanya Kalesi nerede, hangi ilde soruları sıklıkla gündeme gelmektedir.

Alanya Kalesi Hangi Şehirde?

Alanya Kalesi, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz kıyısında bulunan Antalya iline bağlı Alanya ilçesinde yer almaktadır. Alanya, Antalya'nın önemli turistik merkezlerinden biridir ve Alanya Kalesi, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir.

Alanya Kalesi Nerede?

Alanya Kalesi Alanya ilçesinde yer alır. Kale, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Antik dönemlerde birçok medeniyetin hâkimiyeti altına girmiştir. Bugünkü görünümünü büyük ölçüde Selçuklu döneminde almıştır. Kale, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından 13. yüzyılda yeniden inşa edilmiş ve genişletilmiştir. Yüksek surları, burçları, kale içindeki yapıları ve su sarnıcıyla dikkat çeker.

Alanya Kalesi Hangi İlde?

Alanya Kalesi, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Antalya iline bağlı Alanya ilçesinde yer almaktadır.

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Alanya Kalesi Hangi Şehirde? Alanya Kalesi Nerede Hangi İlde?
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