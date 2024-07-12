Alara Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Alara Kalesi Tarihi ve Özellikleri

Antalya Alara Kalesi, tarih ve doğa meraklıları için çekici bir turistik noktadır. Ziyaretçiler, kaleye tırmanırken tarihsel bir yolculuğa çıkmakta ve muhteşem manzaralar eşliğinde doğanın tadını çıkarmaktadır. Kaleye ulaşım, Alanya'dan karayoluyla sağlanmaktadır. Yol, zorlu olmasına rağmen doğa yürüyüşü sevenler için keyifli bir deneyim sunmaktadır. Alara Kalesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve özellikleri hakkında bilgi edinilmesi tavsiye edilir.

Alara Kalesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya Alara Kalesi, Antalya ilinin Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde yer almaktadır. Alara Çayı'nın kenarında, sarp bir kaya üzerinde inşa edilmiş olan kale, tarihî ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Alara Kalesi'ne nasıl gidileceğine dair yol tarifi ise şu şekildedir:

Antalya şehir merkezinden Alara Kalesi'ne ulaşmak için D400 karayolunu (Antalya-Mersin yolu) kullanabilirsiniz. Antalya'dan doğu yönünde Alanya istikametine doğru ilerleyin. Antalya şehir merkezi ile Alara Kalesi arası yaklaşık 115 kilometredir ve bu mesafe araçla yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

Alanya şehir merkezinden yola çıktıktan sonra D400 karayoluna girin ve batı yönüne doğru ilerleyin Antalya istikametine doğru ilerleyin. Alanya şehir merkezi ile Alara Kalesi arası yaklaşık 35 kilometredir ve bu mesafe araçla yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir.

Okurcular'dan gitmek için ilk olarak beldeye ulaşmanız gerekir. Beldeye vardıktan hemen sonra Alara Çayı'nın kıyısına doğru yönünüzü değiştirin. Okurcalar'dan Alara Kalesi'ne gitmek için yerel tabelaları takip edin. Alara Çayı'nın yanı başında yer alan tabelalarından yararlanarak da ulaşım sağlayabilirsiniz. Okurcalar ile Alara Kalesi arası yaklaşık 7 kilometredir ve bu mesafe araçla yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

Antalya veya Alanya'dan Okurcalar yönüne giden otobüslere binebilirsiniz. Otobüsle Okurcalar'a ulaştıktan sonra, taksi veya yerel ulaşım araçlarıyla Alara Kalesi'ne devam edebilirsiniz. Antalya, Alanya veya Okurcalar'dan taksi ile doğrudan Alara Kalesi'ne gitmek mümkündür. Taksiyle çok daha rahat ve hızlı bir yolculuk deneyimi yaşamak mümkündür.

Alara Kalesi'ne ulaşan yollar genel olarak iyi durumdadır, ancak kaleye yakın alanlarda yol biraz daralabilir ve virajlı olabilir. Kale, sarp bir kaya üzerinde bulunduğu için son kısımda yürüyüş yapmanız gerekebilir. Alara Kalesi'ne ulaşım, özellikle tarihî ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen ziyaretçiler için keyifli bir yolculuk sunmaktadır.

Alara Kalesi Özellikleri Nelerdir?

Alara Kalesi'nin bir parçası olan Alara Kulesi, kalenin önemli ve dikkat çekici bölümlerinden biridir. Alara Kulesi'nin başlıca özellikleri ise şunlardır: