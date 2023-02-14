Albatros Kuşu Nedir? Albatros Kuşunun Özellikleri Neler, Nerede Yaşar?

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Albatros Ne Demek?

Albatros, dünyada yaygın olarak görülen bir kuş türüdür. Bu kuşun en büyük özelliği eşine olan sadakatidir. Tek eşli bir yaşam süren bu kuş türünün aynı zamanda aşkı simgelediğine de inanılır. Uzun sürede havada kalıp kanat çırpmadan ilerleyebilen bu kuş türü geniş bir kanat yapısına da sahiptir.

Albatros kuşu Diomedeidae familyasına mensup olan bir kuş türüdür. Söz konusu kuşun kanatları hariç her yeri beyazdır. Bu kuş hayatının büyük bir kısmını açık denizlerde avlanarak geçirir. Su üzerinde beslenen ve suda uyuyabilen bu kuş türü sadece yumurtlama ve kuluçkaya yatmak için su yüzeyinden ayrılır. Dişi albatroslar senede sadece bir kez yumurtlar.

Albatros Kuşu Özellikleri Neler?

Albatros kuşunun özellikleri herkesin ilgisini çeker niteliktedir. Bu kapsamda söz konusu kuşun öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.