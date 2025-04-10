Alçak Gönüllü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Alçakgönüllü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İnsanlar arası etkileşimde, bireylerin karakter özellikleri ve davranış biçimleri, iletişimde önemli bir rol oynar. Bu özelliklerden biri, kişinin kendi değerini olduğundan az gösterme ve başkalarını küçümsememe durumunu ifade eden bir kavramdır. Bu kavram, "alçak gönüllü" kelimesidir. Alçak gönüllü nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak bu kelimenin insanların birbirleriyle olan ilişkilerini derinden etkilediğini söylemek doğru olacaktır.

Alçak Gönüllü Nasıl Yazılır?

TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre, "alçak gönüllü" kelimesi birleşik bir kelime değildir. "Alçak" ve "gönüllü" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu ifade, sıfat tamlamasıdır ve bu nedenle ayrı yazılması gerekmektedir. Yani, "alçakgönüllü" şeklinde bitişik yazımı yanlıştır.

TDK'ye Göre Alçakgönüllü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin resmi yazım kılavuzuna göre "alçak gönüllü" ifadesi ayrı yazılır. Bu ifade, iki ayrı kelimenin oluşturduğu bir sıfat tamlamasıdır ve birleşik yazılması dil bilgisi kurallarına aykırıdır. Yazımda doğruluk, hem yazılı anlatımın kalitesini artırır hem de dilimizi doğru kullanma açısından önem taşır.