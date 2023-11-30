Alea İacta Est Ne Demek? Alea İacta Est Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Geri dönüşü olmayan yola girildiğini ifade eden bir söz olan alea iacta est, bir imparatora aittir. Bu Latince ifade, M. Ö. 49 yılında söylenmiş ve o tarihten bu yana pek çok kişi tarafından kullanılmıştır. Savaştan sonra kazanılan zaferin coşkusu ile ağızdan çıktığı için iddialı ve biraz tehdit edici bir anlama sahiptir. Güçlü bir mesaj taşıyan alea iacta est ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne bazıları için merak uyandırıcıdır.

Alea İacta Est Ne Demektir?

Dünyanın gelmiş geçmiş en etkili hükümdarlarından biri olan Jül Sezar'ın söylemiş olduğu alea iacta est sözü, "zarlar atıldı" anlamına gelir. Türkçeye direkt olarak bu şekilde çevrilse de "savaş başladı", "ok yaydan çıktı" ve "geri dönüşü olmayan yola girildi" gibi manalara da sahiptir. Jül Sezar, M. Ö. 49 yılının Ocak ayında Galya Seferi'ni zaferle sonlandırmış ve ardından Roma'ya dönmek için yola çıkmıştır. Yolculuk sırasında Rubicon Irmağı'ndan geçerken de bu sözü söylemiştir. Siyasi ve askeri açıdan önemli olayların fitilini ateşlediği için tarihe damga vurmuş olan sözlerden biridir. Sezar, bu sözün ardından Pompey ile savaşmış ve Roma'da rejimi tehlikeye düşüren bir iç savaş çıkmıştır.

Alea İacta Est Kimin Sözü ve Ne Anlama Gelir?

M. Ö. 100 ile M. Ö. 44 yılları arasında Roma'da yaşamış bir asker, politik lider ve diktatör olan Jül Sezar, alea iacta est sözü ile bir fırtınanın kopacağını önceden bildirmiştir. "Zarlar atıldı" sözü ile ne olursa olsun girdiği yoldan vazgeçmeyeceğini belirtmek istemiştir. Başarılı bir devlet adamı olmasının yanı sıra kalemi güçlü bir yazar ve aynı zamanda bir hatiptir. Retoriğe önem veren siyasetçilerin ise her dönem başarılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Geçmişten günümüze tüm liderler, geniş kitleleri sözleri ile etkileri altına almanın ve düşmanları alt etmenin yollarını aramıştır. Jül Sezar ise doğru yerde ve doğru zamanda sarf etmiş olduğu sözleriyle tarihe geçmiş ve bunlar günümüze kadar ulaşmıştır. Alea iacta est de onlardan biridir ve biraz tehditvari olduğu için güçlü bir mesaj taşır.