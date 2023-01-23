Alef Ne Demek? İbranice Alef Kelimesinin ve Harfinin Anlamı Nedir?

Son dönemde internette merak edilen sorulardan biri olan "alef ne demek" sorusunu sizler için araştırıyoruz. İsrail Devleti'nin milli dili olan İbranicenin ilk harfi alef ne anlama gelir ve mana olarak tek başına alef ne demek göz atalım. Kelime kökeni olarak 'öküz' manasına da geldiği düşünülen Alef harfi "א" ile simgelenir. Alef harfi ne anlama gelir birlikte inceleyelim.

Alef Hangi Harf?

Alef, İbranicenin ilk harfidir ve "א" ile simgelenir. Sayısal değer olarak karşılığı 1'dir. Ses değeri kendi başına yoktur. Sesini, üstüne konulan sesli harfleri belirtmek için kullanılan bazı noktalama işaretinden alır. Bu işaretlere göre genellikle "A" ve "E" sesi olarak okunur. Ancak bazen "O", "U" ve "İ" olarak da seslendirilebilir.

İbranice Alef Ne Anlama Gelir?

İbranice kökenli olarak bilinen alef kelimesi başka başka manalara gelmesi ile birlikte, alef ne demek sorusuna cevap olarak bu kelime hakkında bazı teoriler bulunmaktadır. Yani mana açısından kesin olarak bir ifade olmadığını ifade edebiliriz. Alef harfinin Batı Semitik "öküz" manasındaki sözcükten türediği ve ilk şeklinin de öküz kafası olduğu tahmin edilmektedir.

Alef Ne Demek?



İbrani alfabesinin ilk harfi olan alef harfinin kökenini incelediğimizde eski medeniyetlerin dilleri ile de örtüştüğü görülmektedir. Buna göre incelersek;

Fenike alfabesinde : alef, bet, gmel, dalt...

İbranî alfabesinde : aleph, beth, gîmel, daleth...

Yunan alfabesinde : alpha, beta, gamma, delta...

Arap alfabesinde : elif, be, cim, dal...

Tarihi sıra göz önünde bulundurulursa "Elif" harfi kökeni olan " alef / alf " harfi Fenike dilinde "öküz" anlamına gelmektedir.