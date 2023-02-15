Alelade Ne Demek? Alelade Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Alelade kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelimeyi ilk kez duyanlar anlamını ve kökenini merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için alelade ne demek, alelade kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı ile ilgili tüm detaylara yer verdik.

Alelade Ne Demek?

Alelade sözcüğü, dilimize Arapçadan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça "ˁala"l-ˁādat" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Yeni duyulan sözcüklerin manaları her zaman merak edilmektedir. Bu yüzden alelade nedir sorusunun cevabı da merak edilen sorulardan biridir. Türk Dil Kurumuna göre alelade sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Olağan, her zaman görülen

Bayağı

Yukarıdaki manalar dışında bu sözcük, normal ya da sıradan durumları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Alelade kelimesiyle ilgili araştırılan bir başka konu ise nasıl yazılır konusudur. Alelade sözcüğü, yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Çoğu yerde "alalade "şeklinde yazılmaktadır. Bu yazım şekli yanlıştır. Alelade sözcüğünün doğru yazımı yine "alelade" şeklindedir.

Alelade Bir Yer Ne Demek?

Günlük konuşmalarda alelade kelimesi sıradan ya da normal görünen olayları belirtmek için kullanılmaktadır. "Alelade bir yer" denildiğinde o yerin sıradan, yani hiçbir özelliği olmayan bir yer olduğunu anlarız. Alelade sözcüğü gündelik durumlar için kullanıldığından hiç kimse de şaşkınlık hissi yaratmamaktadır.

Alelade Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Alelade sözcüğünün cümle içinde kullanımı nasıldır diye merak edenler olabilir. Bu kelimenin manasının iyi anlaşılabilmesi için cümle içinde kullanılması daha uygundur. Alelade kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: