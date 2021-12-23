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Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:37 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:59

Alem Eş Anlamlısı Nedir? Alem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Alem Eş Anlamlısı Nedir? Alem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Alem kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Dünya, gökyüzü ve yeryüzünde var olan her şeyi tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen alem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Alem kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, alem sözcüğünün bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Alem Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Cihan ( Farsça kökenli bir kelimedir)
  • Evren ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki sözcük alem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Alem Kelimesinin Anlamı

Dünyanın, yeryüzünün, gökyüzünün ve var olmanın bağlı olduğu yer.

Alem Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Alemlerin sahibi yüce Allah'tır, kimse bu gerçeği unutup maddiyat peşinde koşmasın.
  • Dünya alem biliyor seni ne çok sevdiğimi.

Alem Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Atatürk'ün en güzel sözlerinden biri de 'yurtta sulh, cihanda sulh' sözüdür.
  • Yedi cihanı da verseler ben memleketimden vazgeçmem.

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Alem Eş Anlamlısı Nedir? Alem Kelimesinin Eş Anlamlısı
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