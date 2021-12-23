Alem Eş Anlamlısı Nedir? Alem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Alem kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, alem sözcüğünün bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.
Bu iki sözcük alem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.
Dünyanın, yeryüzünün, gökyüzünün ve var olmanın bağlı olduğu yer.