Alem Eş Anlamlısı Nedir? Alem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Alem kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, alem sözcüğünün bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Alem Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Cihan ( Farsça kökenli bir kelimedir)

Evren ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki sözcük alem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Alem Kelimesinin Anlamı

Dünyanın, yeryüzünün, gökyüzünün ve var olmanın bağlı olduğu yer.

Alem Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Alemlerin sahibi yüce Allah'tır, kimse bu gerçeği unutup maddiyat peşinde koşmasın.

Dünya alem biliyor seni ne çok sevdiğimi.

Alem Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı