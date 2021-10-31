ALES Açılımı Nedir? ALES Sınavı Ne İçin Gereklidir?

ALES, ÖSYM'nin yaptığı bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sınava üniversite öğrencileri ya da üniversiteden mezun olmuş kişiler genellikle lisansüstü programa başvurmak için katılmaktadırlar. ALES sınavına öğretim üyesi hariç akademik kadrolara girmek isteyen bireyler de katılmak zorundadır.

ALES Açılımı Nedir?

Kısaltmalar dünya üzerinde bulunan her ülkeden insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kısaltmaları sıkça kullanan bir ülke olarak kısaltmaları özellikle sınav isimlerinde kullanmaktayız. Öğrencilerin girdiği, hatta girmek zorunda kaldıkları sınavlardan bir tanesi olan ALES 'i de kısaltmış durumdayız. Bu neden ile bu sınavın açılımı sınava girecek ya da sadece açılımını merak eden kişiler tarafından merak edilmekte. ALES 'in açılımı "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

ALES Nedir?

ALES, ÖSYM (öğrenci seçme yerleştirme merkezi) tarafından düzenlenen ve açılımı "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı" şeklinde karşımıza çıkan bir sınavdır. Bu sınav KPSS gibi bir sınav değildir. Bilgiden çok analitik düşünme üzerine dayanan bir sınavdır. Bilgi ağırlıklı olmaması bu sınavın kolay bir sınav olduğu anlamına gelmez. ALES içerisinde bulunan farklı soru tarzlarına alışılmadığı taktirde bu sınavda başarılı olmak zordur. İçerisinde bulunan mantık soruları ile eleyici bir sınav olarak karşımıza çıkar. Bu sınava lisans programında eğitim görmekte olan ya da mezun olmuş herkes katılabilir. ALES puanı açıklandıktan sonra ise geçerliliğini 3 yıl boyunca korumaktadır.

ALES Sınavı Ne İçin Gereklidir?

Okulunu bitirmiş kişilerin genellikle ALES sınavına gireceklerini sıklıkla duymaktayız. Ve ALES sınavına girecek kişilerin bu sınava ne için girdiklerini merak etmekteyiz. ALES sınavı Yükseköğrenim kurumlarında akademik personel yani; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olarak çalışmak isteyen kişilerin ya da lisansüstü programa başvuracak kişilerin (yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin) girmek zorunda olduğu sınavlardan bir tanesidir. ALES sınavında başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekmektedir. Eğer ALES puanınız yetmişin üzerinde ise akademik personel kadrolarına atanabilir veya lisansüstü eğitime başvurabilirsiniz.