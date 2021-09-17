ALES sınavı bu hafta sonu 81 il merkezinde düzenlenecek. Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmayı planlayan ya da lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların girdiği ALES sınavına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruda bulunan adaylar, "ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?" diye araştırıyor. 2021 ALES sınav tarihi ve ALES sınav giriş belgesi son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sınava dair merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılının ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) bu hafta sonu düzenlenecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan detaylara göre sınav 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ALES Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 150 dakika sürecek olan sınav 12:45'te tamamlanacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sınav sonuçları 14 Ekim'de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM'nin yaptığı açıklama;"19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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