ALES sınavı bu hafta sonu 81 il merkezinde düzenlenecek. Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yapmayı planlayan ya da lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların girdiği ALES sınavına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruda bulunan adaylar, "ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?" diye araştırıyor. 2021 ALES sınav tarihi ve ALES sınav giriş belgesi son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sınava dair merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılının ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) bu hafta sonu düzenlenecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan detaylara göre sınav 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.