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Giriş Tarihi: 3.9.2021 01:21 Son Güncelleme: 3.9.2021 01:21

ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav tarihi ve bilgiler

ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav tarihi ve bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen ALES, bu sene üç defa düzenlenecek. ÖSYM tarafından yapılacak olan söz konusu sınavın ikincisi için bekleyiş sürerken sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri hakkında araştırmalar, adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi gibi akademik kariyerlerine başlamak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ALES sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, ALES sınav yerleri belli oldu mu?

2021 yılında toplamda üç kez uygulanacak olan ALES sınavının ikincisi için geri sayım başladı. Sınav başvurularını geçtiğimiz haftalarda tamamlayan adaylar, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını sürdürürken öte yandan "ALES sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, ALES sınav yerleri belli oldu mu?" gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte söz konusu sınav hakkında bilgiler.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, ALES/2 sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınavı sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 başvuru işlemleri 6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav tarihi ve bilgiler
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