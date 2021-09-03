2021 yılında toplamda üç kez uygulanacak olan ALES sınavının ikincisi için geri sayım başladı. Sınav başvurularını geçtiğimiz haftalarda tamamlayan adaylar, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını sürdürürken öte yandan "ALES sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 ALES/2 sınavı ne zaman, ALES sınav yerleri belli oldu mu?" gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte söz konusu sınav hakkında bilgiler.