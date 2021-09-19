ALES soruları ÖSYM tarafından yayımlandı! İşte 2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı detayları

Akademik Personel olmak veya lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların girmekle yükümlü olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) bugün adaylara uygulandı. Sınava katılanlar, doğru ve yanlış sayılarıyla net doğru sayısını tespit ederek ALES puan hesaplama yapmak amacıyla ALES soruları ve cevap anahtarı detayları için "ALES soruları yayımlandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA: 2021 ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarları ile tüm detaylar şöyle;