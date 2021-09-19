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Giriş Tarihi: 19.9.2021 22:02 Son Güncelleme: 19.9.2021 22:02

ALES soruları ÖSYM tarafından yayımlandı! İşte 2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı detayları

ALES soruları ÖSYM tarafından yayımlandı! İşte 2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı detayları

ÖSYM tarafından lisansüstü öğrenim görmek ya da Akademik Personel olmak isteyenlere uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) bugün yapılan oturumunun ardından sınava giren adaylar ALES soruları ve cevap anahtarına erişmek, doğru yanlış sayılarıyla ALES puan hesaplama yapmak isteyerek “ALES soruları yayımlandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 2021 ALES soruları ve cevap anahtarları.

Akademik Personel olmak veya lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların girmekle yükümlü olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) bugün adaylara uygulandı. Sınava katılanlar, doğru ve yanlış sayılarıyla net doğru sayısını tespit ederek ALES puan hesaplama yapmak amacıyla ALES soruları ve cevap anahtarı detayları için "ALES soruları yayımlandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA: 2021 ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarları ile tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak 2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmına erişebilirsiniz…

2021 ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI |TIKLAYINIZ…


ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.




Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.



ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 14 Ekim'de adayların erişimine açılacak. ALES sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

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ALES soruları ÖSYM tarafından yayımlandı! İşte 2021 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı detayları
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