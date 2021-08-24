Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:29

ALES/2 ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

Başvuruları 3 Ağustos ila 11 Ağustos tarihleri arasında alınan ALES/2 sınavı için geri sayım sürüyor. Adaylar, son çalışmalarını yaparken bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında ise ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişir mi konusu geliyor. Öte yandan, ALEs sınav yerleri giriş belgesi ile adayların sınava nerede katılım göstereceği netleşecek. Peki, 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizde

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3-11 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, sınava yönelik son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu noktada, ALES sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Zira, ALES sınav giriş belgeis ile adayların sınava nerede katılım göstereceği belli olacak. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte son gelişmeler

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK? ALES/2, 19 Eylül 2021 Pazar günü düzenlenecek. ALES, saat 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek. ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuçlar ise 14 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanacak.