ALES/2 ne zaman yapılacak, tarihi değişti mi? ÖSYM ile 2021 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3-11 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, sınava yönelik son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu noktada, ALES sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Zira, ALES sınav giriş belgeis ile adayların sınava nerede katılım göstereceği belli olacak. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte son gelişmeler
ALES/2, 19 Eylül 2021 Pazar günü düzenlenecek. ALES, saat 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek.
Sonuçlar ise 14 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanacak.
ALES/2 sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ALES sınav yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.