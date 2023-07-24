Alexander Graham Bell Kimdir? Graham Bell Ne İcat Etti, Buluşları Neler?

Alexander Graham Bell kimdir, telefon mucidi olarak yanıtlanırken Graham Bell ne icat etti, konusuna da açıklık getirmektedir. Günümüzde her gün yeni bir özelliğe sahip olan telefon, bugün kilometrelerce uzakta olanları haber eder. Graham Bell telefonu icat ederken aslında sağırlığa bir çözüm bulmak istiyordu. Bunu başaramasa da telefonun icadı ile yeni bir devir başlattı. Onun hikâyesi ve hayatı birden fazla icadın izlerini taşırken Alexander Graham Bell icatları arasında yer alan telefon, bugün daha çok gelişmiştir.

Alexander Graham Bell Kimdir?

3 Mart 1847 tarihinde İskoçya'da Edinburgh şehrinde dünyaya gelen Alexander Graham Bell; mucit, dilbilimci, profesör ve araştırmacıdır. Babası Prof. Dr. Alexander Melville Bell olan ve annesi Eliza Grace Symonds Bell'in üç çocuğundan ikinci çocuğudur. Graham ismi daha sonra 10 yaşında iken göbek ismi olarak verilmiştir. Okul eğitimine dair ilk eğitimini ressam olan annesinden almıştır. Aynı zamanda piyanist olan annesi onun ilk eğitiminden oldukça büyük bir yer edinmektedir. Bell'in annesinin sağır olması onun dedesi ve babasını sağırlar üzerinden çeşitli araştırmalar yapması ve onların yaşamını kolaylaştıracak icatlar yapmaya yöneltmiştir.

İlk eğitimlerini annesinden alan Alexander Graham Bell, daha sonra Edinburgh Lisesinde eğitime başlamıştır, Burada eğitimlerine devam ederken daha sonra Royal Lisesine gitmiştir. Buradan sonra ise Edinburgh Üniversitesine ve daha sonra Londra'daki dedesinin yanında University College'inde yarı zamanlı olarak eğitimler almıştır. 1870 yılında iki kardeşini de tüberkülozdan kaybedince babası, Grahambell'i salgından kurtarmak için Kanada'ya götürmüştür. Kalan yaşamına bir süre burada devam etmeye başlamıştır.

Alexander Graham Bell Ne İcat Etti?

Kanada'da yaşamaya başlayan Alexandr Graham Bell, mucit olan babasının sağırlar üzerine yaptığı çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Boston'da Vokal Fizyoloji Okulu ve Konuşma Teknikleri Okulu'nda araştırma görevlisi olarak başlamış ve burada diksiyon dersleri vermeye başlamıştır. Belle herhangi bir üniversiteyi tam olarak bitirmese de araştırmalarındaki başarılarından ve yeniliklerden dolayı 1873 yılında Boston Üniversitesinde yine aynı alanda(Vokal Fizyoloji Okulu ve Konuşma Teknikleri Okulu'nda ) Vokal Fizyoloji ve Diksiyon Profesörü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Profesör olarak görev yaptığı Boston Üniversitesinde, burada ders dışı zamanlarında farklı frekanslara ayarlanan birtakım çeşitli mesajları telgraf üzerinde iletmeye izin verecek bir cihaz üzerinde çalışmaya başlamıştır. İnsan konuşmasını bire bir olarak bu cihaz içine yerleştirmeye çalışan Alexander Graham Bell çalışmasını yürütürken uzun gün ve geceler geçirmiştir. Yaptığı deneyler esnasına ise teller üzerinde insan sesini doğrudan ileten başka fikirlerle ilgilenmeye başlamıştır. Graham Bell'in bu fikri en başlarda bir sonuç getirmese de Alexander Graham Bell 14 Şubat 1876 tarihinde bir patent başvurusu yaparak telefonun yapımı ve satış hakkını elde ederek bir süre sonra çalışan bir telefon yapmıştır.

Alexander Graham Bell Buluşları Neler?

Bilinen en popüler icatları arasında telefon olan Graham Bell bu icadı ile hafızalara kazınmıştır. Günümüzde yaşamımızda büyük bir yer kaplayan telefon hayatımızı kolaylaştırmada oldukça büyük bir yere sahiptir. Alexander Graham Bell'in diğer icatları arasında yer alan buluşları şunlardır:

Metal detektörü: 1881'yılında başkan Garfield'a suikast girişimi esnasında başkanın vücuduna giren merminin yerini tespit etmek amaçlı geliştirilen bir yöntem sonucu indüksiyon dengesi olan bir elektromanyetik cihaz üretmiştir.

Solunum cihazı: yeni doğan oğlunun solunum yetmezliği üzerine ölüm üzerine insanların nefes darlığında nefes almasını kolaylaştıracak metal bir vakum kabı tasarlamıştır.

Koyun soyunda ıslah ve yetiştirme çalışmaları: genetik mutasyon ve kalıtım kuramları ile yaptığı çalışmalar sonucu sığırlar ve koyunlar üzerine ıslah çalışmaları yapmıştır.

Uçakla ilgili çalışmaları: havacılık ve uçaklar üzerine yaptığı çalışmalar da dikkat çekmiştir.

Deniz otobüsü: yaşamının son anlarını hidrofil olan deniz otobüsü tasarımına yoğunlaştırmıştır. Daha sonra 1963 yılına kadar yaptığı çalışmadı sonucu hız rekoru kıran bir deniz otobüsü geliştirmiştir.