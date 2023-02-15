Söyleniş biçimi Arapça olan aleyhisselam ifadesi, islamda büyük bir öneme sahiptir. Bu ifadenin ne anlama geldiği ve niçin kullanıldığı birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Aleyhisselam ne demek, aleyhisselam kimlere denir ve ne anlama gelir gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri bu yazımızın içerisinde derledik.

Aleyhisselam Ne Demek?

Aleyhisselam, İslam dininde bir saygı ifadesi olarak kullanılmaktadır. Kelime olarak ise "Allah'ın selamı onun üzerine olsun" anlamını taşımaktadır. Bu sözcük çoğu zaman "Aleyhüsselam" şeklinde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu şekilde yazımı yanlıştır. Doğru yazım biçimi "aleyhisselam" şeklinde olmalıdır. "Selam, esenlik, güven, sevgi, huzur ve bağlılık onun üzerine olsun" manalarını taşıyan aleyhisselam ifadesi, Peygamberlerimizden birinin ismi geçtiğinde söylenmesi gereken bir ifadedir.

Aleyhisselam Kimlere Denir?

Aleyhisselam ifadesi, Peygamberlerimiz için kullanılan bir ifade olmakla birlikte dua özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca bu ifade Peygamberlerimiz dışında Cebrail, Azrail gibi büyük meleklerimiz için de kullanılmaktadır. Örneğin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in adı söyledikten sonra devamında aleyhisselam denilir. Aleyhisselam ifadesinin kısaltılmış hali de çok sık kullanılmaktadır. Aleyhisselam ifadesinin kısaltılmış hali "s.a.v." ve ya "a.s." şeklindedir.

Sallallahu Aleyhisselam Anlamı Nedir?

Arapçada "Sallallahu aleyhisselam" ifadesinin manası "selam, barış ve esenlik" olarak karşımıza çıkmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için söylenen bu ifade, "Allah'ın selamı ve rahmeti Hz. Muhammed'in üzerine olsun" anlamını taşımaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e dua ederken, şükrederken ve rahmet isterken bu ifade kullanılmaktadır.