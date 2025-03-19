Aleyküm Selam Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Aleykümselam Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, zamanla değişime uğrayabilir ve bazı kelimeler halk arasında yanlış telaffuz edilerek farklı biçimlerde kullanılabilir. Konuşma dilinde doğal bir akış içinde değişen kelimeler, yazıya döküldüğünde kafa karışıklığı yaratabilir. Özellikle dinî ya da geleneksel ifadeler, bazı kişiler tarafından hatalı biçimde yazılabilir. Bu nedenle aleyküm selam nasıl yazılır, TDK'ye ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevabını bilmek yazı dilinde hata yapılmamasına yardımcı olur.

Aleyküm Selam Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "aleykümselam" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Aleyküm selam" şeklindeki ayrı yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin bitişik yazılmasının temel sebebi, bir selamlaşma ifadesi olarak kalıplaşmış ve tek bir anlam taşıyan bir kelime haline gelmiş olmasıdır. Arapça kökenli olan bu ifade, Türkçede tek kelime olarak kullanılmakta ve selamı alma anlamında bir bütünlük taşımaktadır. Ayrı yazıldığında, kelimenin anlamında kopukluk yaşanabilir ve kullanım hatasına yol açabilir.

Dilbilgisi kurallarına göre, kalıplaşmış selamlaşma ifadeleri ve dini kökenli bazı kelimeler birleşik yazılır. "Aleykümselam" kelimesi de bu kurala uygun olarak bitişik yazılmalı ve yanlış yazımlardan kaçınılmalıdır.

TDK'ye Göre Aleykümselam Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Aleykümselam" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Aleyküm selam" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.