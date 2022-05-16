Alfa Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Alfa Erkek Ve Kadın Ne Anlama Gelir?

Alfa kelimesinin sözlükte birçok karşılığı bulunmaktadır. Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan Alfa kelimesi ne demek? Alfa kelimesi sosyal medyada hangi anlamlarda kullanılır? Gibi soruların cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını incelemelisiniz.

Alfa Ne Demek?

Alfa kelimesi eski Yunanca kökenli bir kelimedir. Buradan Fenike, Süryanice, Aramice dillerine geçmiş ardından da Türkçeye kazandırılmıştır. İlk önce 1961 yılında yabancı diller sözlüğünde yer alan alfa kelimesi, Yunan alfabesinin ilk harfi olarak tanıtılır. Türk Dil Kurumu'nda ise alfa kelimesinin iki ayrı anlamı bulunmaktadır.

Sözlükte geçen ilk anlam, "Yunan alfabesinin birinci harfi." İkinci anlam ise "Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki. (Stipa tenacissima)" şeklinde ifade edilir. Bu kelime sosyal medyada son dönemlerde öz anlamında farklı olarak ifade edilmektedir. Erkek ve kadınlar için yakıştırma anlamında kullanılan alfa, lider, liderlik anlamlarını taşımaktadır.

Alfa Erkek Ne Demek?

Sosyal medyada yakıştırma tabiri olarak kullanılan alfa erkek, lider erkek anlamına gelmektedir. Genellikle liderlik özellikleri taşıyan, bir topluluğu yönetebilecek vasıflara sahip olan erkekler için kullanılmaktadır.

Alfa erkeklerin özellikleri, ''Amaçları olan, cesur, centilmen ve prensipleri bulunan, bir topluluğa liderlik edebilen, fiziksel ve ruhsal olarak iyi durumda, dik duran ve göz teması kurabilen, ne istediğini bilen ve kararlı erkekler'' şeklinde sıralanır. Ancak kimi zaman maço tabiriyle karıştırılmaktadır. Alfa erkeklerin dünyasında maço özellikleri bulunmamaktadır. Çünkü alfa erkekleri, erkekliğin getirdiği özellikleri kendi lehine kullanmazlar.

Alfa Kadın Ne Demek?

Alfa erkek tabirinde kullanıldığı gibi alfa kadınlar içinde lider kadın özellikleri taşıyan anlamı kullanılır. Topluluk içerisinde yönetme becerisi olan, kararlı, hayat amacına sahip, iletişim becerileri kuvvetli, başarılı olmayı hedefleyen, kendi kurallarına sahip kadınlara alfa kadın denir. Alfa kadınlarının sağduyuları ve özgüvenleri oldukça yüksektir.

Alfa kadınlar çoğunlukla giyimlerine dikkat ederken iş ve günlük hayattaki tüm zorlukların kolaylıkla üstesinden gelebilirler. Sosyal hayat ve iş dünyası arasında iyi bir denge kurabilen alfa kadınları, erkekler tarafından en çok ilgi gören kadınlardır.

Sosyal Medyada Alfa Ne Demek?

Sosyal medyada pek çok değişik tabirler değişik ifadelerle kullanılabiliyor. Alfa erkek ve alfa kadın kelimeleri liderlik özellikleri taşıyan insanlar için kullanılıyor. Örneğin; bir kişinin yapmış olduğu olumlu bir davranış alfa kelimesi kullanarak övülüyor.

İş konusunda belli bir yerlere gelmiş, amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmiş insanlar için de alfa yakıştırması yapılabilir. Ayrıca kadın-erkek ilişkilerinde de alfa değerlendirmesi yapılabiliyor. Özgüveni yüksek, iyi iletişim kurabilen ve duygusal ilişki kurma yönünden başarılı olanlar için de alfa erkek ya da alfa kadın kelimeleri kullanılabilir. Alfa kişiliğe sahip olan insanlar en çok tercih edilen ve aranan ilişki insanı özelliklerindedir.