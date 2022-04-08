Alfabeyi Kim Buldu? Dünyadaki İlk Alfabe Nasıl Keşfedildi, Hangi Uygarlık Tarafından Ve Ne Zaman Bulundu?

Dünya üzerinde pek çok dil varlığını yazılı kaynakları yani dolayısı ile alfabesine borçludur. Günümüzde de pek çok ilginin edinilmesinde son derece önemli rol oynayan alfabeler tek bir kişi tarafından icat edilmedi. Toplulukların bir araya gelerek oluşturduğu kimi zaman birbirlerinden etkilenerek şekillendirdiği ve en eski kaynakları bizlere sunduğu alfabe nasıl bulundu hep birlikte bir göz atalım.

Dünyadaki İlk Alfabe Nasıl Keşfedildi? Hangi Uygarlık Ne Zaman Buldu?

Alfabenin bulunmasıyla birlikte yazının keşfi de ortaya çıkmıştır. Eski kaynakları tarayarak alfabeyi kim buldu diye araştırma yaptığınızda 5000 yıl öncesine yani Sümerlilere ulaşabilirsiniz. Pek çok önemli buluşları olan ve çivi yazısını da ortaya koyan Sümerliler tarihin ilk alfabesini de icat etmiş oldular. Taşların üzerine kazınan ve sonraki kuşaklara bilgi birikimi sunan bu alfabeyi uzunca bir dönem Babil, Hitit, Akad ve Asur gibi Mezopotamya uygarlıklarında görebiliriz.

Modern alfabe nasıl bulundu diye araştırmaları detaylandırdığınızda karşınıza hemen Fenike alfabesi çıkacaktır. Henüz bir netlik kazanmasa da çoğu dil bilimci bu alfabenin Mısırlıların kullandığı hiyerogliflerden esinlenilerek ortaya çıktığını iddia etmesine neden olmuştur. Tüccar olarak hayatlarını devam ettiren Fenikeliler buldukları alfabenin hızlıca yayılmasına sebep oldular. Genel olarak modern alfabenin oluşmasına ilk adımı atan Fenike alfabesi Yunanlar, Araplar, İbraniler ve Latinleri fazlasıyla etkilemiştir.

Türk alfabesini kim buldu?

Her dile ait olan ve farklı yazılış, söyleniş şekilleri bulunan onlarca farklı alfabe çeşidi karşınıza çıkabilir. Tarih sahnesinde önemli rolleri bulunan Türklere odaklanırsak ve kullandıkları ilk Türk alfabesini kim buldu araştırması yaparsak 38 harfli Orhun alfabesi ilk sırayı alacaktır. M.Ö 5. yüzyıla uzanan bu alfabeyi Uygur alfabesi olarak adlandırılan Sogd alfabesi izler. Toplamda 18 harften oluşan bu alfabe Türklerin İslamiyet ile tanışmasına kadar devamlılığını sürdürüyor.

İslamiyet ile tanışmaya başlayan ve Arap kültüründen etkilenen Türklerin bir sonraki alfabesi Arap alfabesi olarak varlığını başlatıyor. Peki, Latin alfabesini kim buldu? Nasıl bu alfabeyle tanıştık ve günümüzdeki alfabeyi kullanmaya başladık? İşte bu noktada devreye giren alfabe aslında birebir Latin alfabesi değildir. Birebir aynısı olmadığı için kimi zaman Latin asıllı Türk alfabesi olarak da anılabilir. 1 Kasım 1928 tarihinde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde o gününe kadar kullanılan Arap alfabesi yerini Latin alfabesine bırakmıştır.