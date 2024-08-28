Algeria Neresi? Algeria Hangi Ülkedir, Diğer Adı Ne?

Her ülkenin kendi dilinde aldığı bir isim bir de tüm dünyaca tanınmasını sağlayan İngilizce bir başka ismi olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda bütün ülkeler gibi Algeria da bizim dilimizde farklı kelime karşılığı bulunan bir terimdir. Kuzey Afrika'da bulunan ve Arapça karşılığı "adalar" anlamına gelen Alegria neresi? Algeria hangi ülkedir, diğer adı ne? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Algeria Hangi Ülke?

Tüm ülkelerin kendi dillerinde bir adları olduğu gibi diğer dillerde de adı vardır. Ama özellikle İngilizce ismi o ülkenin dünyada bu adla bilinmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda dünya çapında Algeria ismi ile tanınan ülke Cezayir'dir. Afrika kıtasında yer alan ve resmi adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti olan bu ülkenin adının Arapça kelime karşılığı El Cazayir'dir. Türkçe de ise ülke Arapça söylenişine yakın biçimde Cezayir adını almıştır.

Algeria (Cezayir) Hakkında Genel Bilgiler

Adını başkenti olan Cezayir şehrinden alan Cezayir, Afrika'nın kuzeyinde, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Cezayir, Afrika Birliği'nin ve Arap Dünyası'nın da en büyük ülkesi olmakla birlikte dünyanın onuncu ülkesidir. 44 milyon olan nüfusu ile dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi Cezayir'in kuzeydoğu komşusu Tunus, batı komşuları ise Fas ve Batı Sahra'dır. Doğudan Libya ve güneydoğudan Nijer ile sınır komşusu olan Cezayir, güneybatıdan Mali ve Moritanya tarafından çevrelenmiştir.

Cezayir'in topraklarının %80'ini Sahra Çölü kaplamaktadır. Bu nedenle ülkede çöl iklimi hakimdir. Yazın neredeyse 50 dereceyi bulan sıcaklıklar kışın hayli düşmektedir.

Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri olan Cezayir'in bu zenginliğinin kaynağı topraklarından çıkarılan petroldür.

Ülke bir İslam ülkesi olmakla birlikte yoğun olarak Arap ve Berberileri barındırır. Halkı Fransızca ile Arapça kelimelerin birlikte kullanıldı karma bir dil kullansa da ülkenin resmi dili Arapça ve Berberce'dir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Cezayir, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker.

Algeria (Cezayir) Tarihi

Çok eski bir tarihe sahip olduğu bilinen Cezayir'de 2 milyon yıl öncesine ait iskeletler bulunmuştur. M.Ö. 1000 yılında Fenikeli tüccarların yerleştiği bu topraklarda Kartaca Krallığı da kurulmuş ve bu krallık Romalılar tarafından yıkılmıştır. Roma hakimiyetinden sonra Bizanslıların eline geçen Cezayir 7. yüzyılda Emeviler'in akınlarına uğradı. Bu akınlarla bölgedeki kabileler arasında İslamiyet yayılmaya başladı. Birçok kez el değiştiren bu topraklarda Orta Çağ'ın sonlarına doğru Bedevi kabileler tarafından beylikler kuruldu. Bu dönemde İspanyollar da liman yerleşimlerini aldılar. Oruç Reis ile Hızır Reis'in Cezayir'i İspanyollardan alma isteği Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı toprağı oldu. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında olan Cezayir, 1830 yılından sonra Fransız sömürgesi haline geldi. Kolonileşmeye karşı 1954 yılında başlayan Cezayir Bağımsızlık Savaşı 1962 yılında son buldu ve ülke bağımsızlığını kazanarak şimdiki Cezayir Devleti ortaya çıktı. Tarihi boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalan Cezayir, bu nedenle zengin bir mirası elinde bulundurmaktadır.

Cezayir'de Neler Yapılır?

Cezayir'de gezilecek pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasbah of Algiers, tarihi dokusu ve Osmanlı mimarisiyle dikkat çeker. Ayrıca Sahra Çölü'nün büyüleyici manzaraları, doğal mürekkepten oluşan gölü ve yemekleri Cezayir'i ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunar. Timgad Antik Kenti gibi tarihi alanları da Cezayir'in zengin geçmişini keşfetmek isteyenler için önemli noktalardandır.