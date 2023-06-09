Algler Fotosentez Yapar Mı? Algler Bitki Mi, Oksijen Üretir Mi?

Biyoloji derslerinde bitkiler ana başlığı içerisinde yer alan algler, çoğu kişi tarafından detaylarıyla bilinmemektedir. Hücre sayısı ya da solunum yapabilip yapılamadığı merak edilen algler konusunda, en sık gündeme gelen sorular arasında algler fotosentez yapar mı sorusu vardır. Bu konuda pek çok kişinin merak ettiği alg tek hücreli mi yahut algler oksijen üretir mi gibi soruların tüm yanıtları içeriğimizde sizleri bekliyor.

Alg Nedir?

Halk içinde 'su yosunu' ismiyle bilinen alg, su kenarlarında ve nemli yüzeyler üstünde yeşil örtü şeklinde görülen canlı türünün genelidir. İsmini Latince kökenli, deniz yosunu anlamına gelen 'alga' kelimesinden almaktadır.

Alg Bitki Midir, Kaç Hücrelidir?

Algler, sulu ve nem oranı yüksek alanlarla yaşayan organizmalardır. Bazı bitki türleri gibi bünyesinde gerçek gövde, kök ve yaprak yapılaşması gözlenmeyen ve iletim demetine sahip olmayan sucul bitki türüne aittir. Algler tek hücreli ya da çok hücreli olabilirler, prokaryotik ve ökaryotik olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Algler Fotosentez Yapar Mı?

Fotosentez bilindiği üzere, bitkilerin güneş ışınlarını alarak kimyasal enerjiye dönüştürerek organik madde üretimi yapma işlemidir. Bazı bitkiler fotosentez yapabilme özelliğine sahipken bazıları ise buna sahip değildir. Bir bitkinin fotosentez yapabilmesi için klorofil barındırması gereklidir. Algler de yapıları gereği klorofil-a içermektedir, bu nedenler fotosentez yapabilirler.

Algler Oksijen Üretir Mi?

Evet, şaşırtıcı bir şekilde yeryüzündeki oksijen miktarının büyük çoğunluğu algler tarafından karşılanmaktadır. Ekosistem içindeki en önemli canlılar arasında su yosunları dediğimiz algler de yer almaktadır, bunun nedeni ise seri şekilde fotosentez yapabilme özelliğine sahip olan alglerin yüksek oranda oksijen üretmesidir.