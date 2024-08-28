Algoloji Bölümüne Hangi Doktor Sevk Eder? Algolojiye Sevk İçin Hangi Doktora Gidilir?

Genellikle kanser ağrılarının tedavi edildiği, hastalarının hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışan bölüme algoloji adı verilir. Fakat algoloji polikliniği yalnızca kanser ağrılarının değil, diğer birçok ağrıların tedavisiyle ilgilenen bir bölümdür. Baş ağrıları, kronik ağrılar, bel ve sırt ağrıları, kas ağrıları, romatizma ağrıları ve sebebi bilinmeyen, uzun süredir devam eden ve tedaviden sonuç alınamamış birçok ağrı bu kategoriye girer. Algoloji polikliniğine direkt gidilebilir mi, algoloji bölümüne hangi doktor sevk eder, algolojiye sevk için hangi doktora gidilir gibi sorular da bu ağrıların beraberinde geliyor.

Algoloji Bölümüne Hangi Doktor Sevk Eder?

Algoloji polikliniği, ağrıyı ayırt etmeksizin tedavi edebildiğinden, algoloji bölümüne hangi doktor sevk eder sorusunun cevabı tüm doktorlar olacaktır. Bütün ağrılarla ilgilenen bir bölüm olduğundan, her bölümün doktoru sevk edebilir, sevk sonucunda algoloji polikliniğinde tedaviye başlanabilir.

Algolojiye Sevk İçin Hangi Doktora Gidilir?

Sebebi bilinen veya bilinmeyen tüm ağrılarla ilgilenen Algoloji bölümüne direkt olarak gitmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak tüm ağrıların tedavisine yönelik çalışan bu bölüme müracaat etmek ve tedaviye başlamak için herhangi bir poliklinik doktoruna başvurulabilir. Doktor uygun gördüğü takdirde bu bölüme sevk eder, özel hasta listesine ekler ve hasta istediği algoloji polikliniğine randevu almak için müracaat edebilir.