Ali Ekrem Bolayır Kimdir? Ali Ekrem Bolayır Eserleri, Şiirleri ve Edebi Kişiliği

Ali Ekrem Bolayır kimdir konusunda sanatçı hakkında anlatılabilecek birçok detay vardır. Her şeyden önemlisi kendisi Edebiyat-ı Cedide topluluğunun önemli bir üyesidir. Bu bakımdan Ali Ekrem Bolayır eserleri günümüzde de değer görmektedir. Yazar ve şair olmasının yanında önemli bir devlet adamıdır. Ali Ekrem Bolayır eserleri, şiirleri ve edebi kişiliği hakkında tüm merak edilenleri haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Ali Ekrem Bolayır Kimdir?

Ali Ekrem Bolayır, Türk yazar, öğretmen ve bir devlet adamıdır. Edebiyat-ı Cedide topluluğunun önemli üyelerinden biri olan yazar 2 Ağustos 1867 tarihinde doğmuştur. Namık Kemal'in oğlu olması da önemli bilgilerden biridir. Babası mutasarrıf olarak Rodos ve Sakız adalarında bulunmuş ve kendisi de burada özel dersler almıştır. İstanbul doğumlu olan yazar 1887 tarihinde İstanbul'a gelmiştir. Sultan II. Abdulhamid döneminde Mabeyn katipliğine getirilmiştir. 18 sene sonra ise Kudüs mutasarrıfı olmuştur. Beyrut ve Cezayir valiliği de yapmıştır.

Bunların yanında Darülfünun'da, Maltepe Askeri Lisesi'nde ve Galatasaray'da edebiyat derslerine girerek dersler verilmiştir. 27 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini kapamıştır. Mezarı günümüzde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Servet-i Fünun döneminin önemli şairleri arasında yer alır. Şiir yazmaya küçük yaşlardan itibaren başlayan Ali Ekrem Bolayır, ilk şiirlerini Malumat, Maarif, Mirsad dergilerinde okuyucu ile buluşturmuştur. 1896 tarihinde Servet-i Fünun topluluğuna katılmıştır. Bu derginin Yunan Harbi nedeniyle çıkarılan özel sayısında da Vasiyet isimli şiirini yayınlamış ve bu şekilde çok geniş bir çevre tarafından tanınmıştır. Tevfik Fikret bir makalesi üzerinde değişiklik yaptığı için duruma sinirlenerek bu topluluktan da ayrılmıştır. Eserlerinde kullandığı üslup Mehmet Akif'e de rehberlik etmiştir. Çanakkale ve İstiklal Savaşı dönemlerinde milli kahramanlık teması üzerine şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde hece veznini de kullanmıştır. Birçok farklı alanda eserler vermiştir. Tiyatro ve çocuk edebiyatı üzerine çeşitli eserler yazmıştır.

Ali Ekrem Bolayır Eserleri

Ali Ekrem Bolayır eserleri arasında farklı alanlara yer verilmiştir. Genel olarak şiir şeklinde eserler vermiştir. En önemli şiirleri arasında şunlar yer alır:

Kaside-i Askeriyye

Ruh-i Kemal

Kırmızı Fesler

Zılal-i İtham

Çocuk Şiirleri

Ordunun Defteri

Vicdan Alevleri

Tair-i İlahi

Şiir Demeti

En önemli şiirleridir. Bunların yanında Namık Kemal, Lisanımız ve Baria isimli eserleri de bilinenler arasında yer almaktadır. Birçok dergide şiirleri ve makaleleri yayınlanmıştır. Vasiyet isimli şiiri kendisini tanıtan en önemli eserleri arasında yer almaktadır.