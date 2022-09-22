Ali Şir Nevai Kimdir? Ali Şir Nevai Eserleri, Hamseleri, Şiirleri Neler, Türk mü, Hangi Dönemde Yaşadı?

Ali Şir Nevai kimdir sorusu edebiyata ilgi gösteren kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Türk Edebiyatında son drece önemli bir isim olan Ali Şir Nevai hangi dönem Türkçesi sorusu da önem taşır. Türkçeyi yüksek bir sanat dili haline getirmesinin yanında birçok alanda da önemli başarıları öne çıkmış şahsiyetlerden biridir. Ali Şir Nevai eserleri, hamseleri, şiirleri neler, Türk mü, hangi dönemde yaşadı sorularının yanıtları haberimizin devamında.

Ali Şir Nevai Hayatı

Ali Şir Nevai Türk diline yüksek bir değer kazandıran bilgin ve devlet adamlarından biridir. 1441 tarihinde Herat'ta dünyaya gelmiştir. Babası Timur'un meliklerinden birisi olan Sultan Ebu Said veziri Kiçkine Bahşi'dir. Ali Şir Nevai, ilk eğitimlerini babasından almıştır. Daha sonra da eğitim hayatına Horasan ve Semerkant'ta devam etmiştir. Bunların yanında Sultan Hüseyin Baykara ile okul arkadaşlığı yapmıştır.

Sultan Hüseyin Baykara Herat yönetimini aldıktan sonra arkadaşını ilk olarak mühürdar yapmış daha sonra da vezirlik makamına getirmiştir. Görevleri sırasında çok fazla kitap okumuş ve çok geniş ilim çevrelerine girmiştir. Daha sonra Hüseyin Baykara'ya istifa etmek istediğini bildirmiş fakat bu isteği reddedilmiştir. Daha sonraları Esterebad Valiliği'ne getirilmiş ve bu görevden 1490 senesinde ayrılmıştır. Ailesinin çok zengin olması devletten maaş almamasının nedenlerindendir. Bununla birlikte devlet açısından da çok önemli yardımları olmuştur. Bu düşünceden hareket ile çok önemli işler yapan vakıflar kurmuştur.

Ali Şir Nevai Eserleri, Hamseleri ve Şiirleri

Ali Şir Nevai eserlerini Türkçe ve Farsça olarak kaleme almıştır. Arapçayı da çok iyi öğrenen Ali Şir Nevai'nin özellikle şu eserleri en bilinenlerdir:

Haretü'l Ebrar

Ferhat ile Şirin

Leyla ile Mecnun

Seb'a-i Seyyarem

Sedd-i İskender

Nesaimül- Mehabbe

Nazmü'l Cevahir

Seyfü'l Hadi

Gibi eserleri vardır.

Ali Şir Nevai Türk mü, Hangi Dönemde Yaşadı?

Ali Şir Nevai hem yazdığı dönemde hem de sonrasında ilgi ile okunan isimlerden biri olmuştur. Türkçeyi başarı ile kullanmış ve birçok Osmanlı aydını da kendisini takip etmiştir. Birçok şair Ali Şir Nevai'ye nazireler yazmıştır ve bu Tanzimat döneminde devam etmiştir. Hayatının büyük bir kısmını Türkçenin tanıtımına adamış önemli isimlerden biridir.