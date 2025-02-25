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Giriş Tarihi: 25.2.2025 09:45 Son Güncelleme: 25.2.2025 09:45

Alibeyköy Hangi Yakada? Alibeyköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Alibeyköy, İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olup, geniş ulaşım ağı, sanayi alanları ve sosyal yaşam olanaklarıyla dikkat çeken bir semttir. Uzun yıllar boyunca İstanbul’un farklı bölgelerinden göç alan Alibeyköy, özellikle konut projeleri ve altyapı çalışmalarıyla modern bir yerleşim alanına dönüşmüştür. Bu yerleşim alanına dönüşüm sürecinde insanlar Alibeyköy hangi yakada, Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi soruların cevabını araştırmıştır.

Alibeyköy Hangi Yakada? Alibeyköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Alibeyköy, günlük yaşamda büyük kolaylık sağlayan ulaşım olanaklarıyla öne çıkmaktadır. İstanbul'un en büyük otobüs terminallerinden biri olan Alibeyköy Cep Otogarı, şehirlerarası yolculuk yapanlar için bir ulaşım noktasıdır. Bunun yanı sıra metro ve otobüs hatları ile İstanbul'un farklı ilçelerine hızlı ve kolay erişim sağlanmaktadır. Alibeyköy hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin hangi yakayla daha bağlantılı olduğunu anlamaya çalışanlar tarafından sorulmaktadır.

Alibeyköy Hangi Yakada?

Alibeyköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. Eyüpsultan ilçesine bağlı olan semtin kuzeyinde Göktürk, doğusunda Kağıthane, güneyinde Eyüpsultan merkez ve batısında Gaziosmanpaşa bulunmaktadır. Konumu itibarıyla, İstanbul'un merkezi bölgelerine ulaşımı oldukça kolay olan bir noktada yer alır.

Alibeyköy Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Alibeyköy, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir semttir. Ulaşım ağlarının genişliği ve çevresindeki ana arterlere yakınlığı nedeniyle Anadolu Yakası ile bağlantıları güçlü olsa da coğrafi ve idari olarak Alibeyköy tamamen Avrupa Yakası'nda yer almaktadır.

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Alibeyköy Hangi Yakada? Alibeyköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?
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