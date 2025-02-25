Alibeyköy Hangi Yakada? Alibeyköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Alibeyköy, günlük yaşamda büyük kolaylık sağlayan ulaşım olanaklarıyla öne çıkmaktadır. İstanbul'un en büyük otobüs terminallerinden biri olan Alibeyköy Cep Otogarı, şehirlerarası yolculuk yapanlar için bir ulaşım noktasıdır. Bunun yanı sıra metro ve otobüs hatları ile İstanbul'un farklı ilçelerine hızlı ve kolay erişim sağlanmaktadır. Alibeyköy hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin hangi yakayla daha bağlantılı olduğunu anlamaya çalışanlar tarafından sorulmaktadır.

Alibeyköy Hangi Yakada?

Alibeyköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. Eyüpsultan ilçesine bağlı olan semtin kuzeyinde Göktürk, doğusunda Kağıthane, güneyinde Eyüpsultan merkez ve batısında Gaziosmanpaşa bulunmaktadır. Konumu itibarıyla, İstanbul'un merkezi bölgelerine ulaşımı oldukça kolay olan bir noktada yer alır.

Alibeyköy Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Alibeyköy, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir semttir. Ulaşım ağlarının genişliği ve çevresindeki ana arterlere yakınlığı nedeniyle Anadolu Yakası ile bağlantıları güçlü olsa da coğrafi ve idari olarak Alibeyköy tamamen Avrupa Yakası'nda yer almaktadır.