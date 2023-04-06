Alice Harikalar Diyarında Masalı Oku - Alice Harikalar Diyarında Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Alice harikalar diyarında masalı ana fikri ve karakterleri bakımından pek çok şey katmasıyla çocuklara pedagoglar tarafından çocuklu ailelere önerilir. Yaratıcı bir senaryosu olan alice harikalar diyarında masalı yıllarca çocuklara okutulmuş olan ve büyükler tarafından da çok iyi bilinen unutulmaz bir şaheserdir. Sizler için alice harikalar diyarında masalını yazdık ve ana fikrini derledik.

Alice Harikalar Diyarında Masalı Oku

Alice bir gün gölün etrafında ablasıyla vakit geçirirken etrafta koşup duran bir tavşanı fark eder. Tavşanın hareketleri ilgisini çektiği için onu takip eder ve tavşanın bir delikten aşağı atladığını görür. Tavşanın girdiği delik çok ama çok derindir. Bunu merak eden Alice onun arkasından delikten atlar ve yere çok uzun bir süre sonra düşer. Bu aralıkta kendi kendine konuşmakta olan Alice aşağı indiğinde birileriyle karşılaşmayı diler.

Fakat Alice aşağı indiğinde durum onun beklediği gibi değildir. Etrafında ufak ufak kapılarla birlikte bir adet masa vardır. Etraftaki besinleri yer ve bu besinler onu bir büyütür, bir küçültür. Alice bu duruma çok üzülüp ağlamaya başladıktan sonra göz yaşları bir göle döner. Yukarıdaki delikten aşağı düşen hayvanlar da bu göle düşmektedir. Alice onların dilini çözüp hayvanlarla anlaşmak ister ama bunu başaramaz. En sonunda delikte gördüğü küçük kapıdan içeriye başarılı bir şekilde girer.

Karanlık ortamda el yordamıyla bir anahtar bulur. Yanında da üzerinde "iç beni" yazan bir iksir vardır. Alice, kağıtta yazılanı yapar ve iksiri içerek küçülür. O kadar küçülür ki kapının deliğinden içeri sığabilmektedir ve Alice'in gördüğü manzara rengarenk bir bahçe ortamıdır.

Kapıdan geçer ve beyaz tavşanı orada görür. Tavşan onunla konuşmaz, sadece Alice'e emirler yağdırır. Bu sefer de Alice tavşanın kendinden istediklerini bulmaya çalışırken çok fazla büyür ve bulunduğu yere sığamaz. Daha sonra Alice bir hayvanın ona attığı yiyecek ile küçülerek kaçmaya başlar, izini kaybettirdikten sonra ormanın içerisinde bir tırtılla karşılaşır. Tırtıl ona mantarın kendisinin bir yanını büyütüp diğer yanını küçülteceğini söyler ve Alice bunun üzerine ceplerini tırtılın bahsettiği mantarlar ile doldurur.

Daha sonra Alice bir eve girer. Burası ona harikalar diyarını başlatacak evdir. Kaotik bir durumda olan evdeki düzen onun hiç hoşuna gitmez ve orada bulduğu bebeği de alarak o berbat evi terk eder. Ama o aldığı bebek bir domuz bebeği çıkar ve Alice bunu fark edip domuzu ormanın derinliklerine salar. Daha sonra ormanda bir kedi bulan Alice, o kedinin yardımıyla Şapkacı ve Mart Kedisi olan kişilerle tanışır.

Bunlar aracılığıyla Kraliçeyle tanışan Alice bir anda kendini kötü kalpli kraliçenin yürüttüğü bir mahkemede bulur. Alice, bu mahkemede şahit olarak görev almaktadır. Alice mahkemeye şahit olunca tekrardan büyümeye başlar ve büyümenin verdiği enerjiyle Kraliçeyi sert bir biçimde eleştirilir, bunun soncunda da idam cezası alır.

Tam bunların yaşandığı esnada Alice gölün kenarında sürdürmekte olduğu muhteşem uykusundan uyanır. Ablasının dizinin dibinde, aynı gölün kenarında oturmaktadırlar.

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Alice Harikalar Diyarında Hikayesi

Alice Harikalar Diyarında masalı Lewis Carroll adlı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde unutulmaz karakterlerin yanı sıra büyük bir edebi ustalık söz konusudur. Alice, dünya ve rüya algısı arasındaki bir karakter olarak kendi gerçekliğinin arayışındadır. Bunu efsanevi bir akıcılıkla kaleme alan Lewis Carroll masalının tüm dünya çocukları tarafından bilinmesini ve çok sevilmesini sağlamıştır.

Alice aslında bir yolculuktadır ve bu yolculukta misyonu kendi kimliğini, küçüklük ve büyüklük arasındaki dengeyi bulmaya çalışır. Alice Harikalar Diyarında masalı gerçeklik algısı üzerine kurulmuş bir senaryodur.